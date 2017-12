Prof. univ. dr. Sorin Rugină, demis de la şefia Spitalului de Boli Infecţioase

09:13:58 / 01 Mai 2017

sa va spun eu cum stau lucrurile

IA ATENTIE MARE. DOCTORUL SOMITATEA SORIN,SORIN RUGINA II UN NEICA NIMENI.CONSULTATIILE IN PARTICULA IS TOTUL PT EL.AICI TRE SA AVEM IN VEDERE SI SLEAFTA DE ATINATORI PE CARE II ARE IN PREAJMA, DAAAA EXEMPLE NU CRED SA FIE NECESARE. CUNOSC MAI BINE MEDICI DIN SPIT DE INFECTIOASE PROBLEMA PREZENTATA. CONSULTATI LA STA CONSULTATI LA PRIVAT CONSULTATI LA SPIT DE LA OVIDIU SI TOOOT ASA. OK NU II O PROBLEMA DAR CIN SE MAI SCARPINA IN NAS. NU NU MAI VB DE DORMIT DE MINCAT DE NEVOI FIZIOLOGICE DE FAMILIE.OMUL IISI A FOST ASA TOOT TIMPUL.NOI COLEGI' MAI VECHI IL STIM CA PE UN NESATUL SI CARE SE BAGA IN TOATE FARA A AVEA HABAR MACAR DE SITUATIE. SA MAI AMINTIM OARE DE DOSARU DESCHIS DOMNIEI SALE ACELA PT PROASTA ADMINISTRARE DE FONDURI.... NU NU I-SI ARE ROSTUL.CA FAPT DIVERS CRED CA LOVESTE LA UNA DIN COLEGE. NU SPUN CARE PROBELE PE CARE LE AM NU IS PREA CONCLUDENTE. DAR POSIBIL SA REVEN SI SA FITI UIMITI.