Prof. univ. dr. Vlad Tica ar putea fi noul director de cercetare al Spitalului de Urgenţă

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Ion Niculescu, aproape că şi-a ales întreaga echipă cu care va lucra în continuare. După ce zilele trecute a decis ca postul de director medical să fie ocupat de dr. Alina Nicoară, ea preluînd ştafeta de la dr. Bogdan Cîmpineanu, noul manager şi-a ales şi directorii economic, administrativ şi de îngrijrii medicale. Precizăm că directorul administrativ Florin Streinu şi directorul economic Rodica Sin au fost suspendaţi din funcţii, în activitatea lor depistîndu-se unele deficienţe. Pînă la clarificarea problemelor, posturile au fost preluate de Amalia Pătrănoiu (director administrativ) şi Marinică Dragu (director administrativ). Şi directorul de îngrijrii medicale, as. Mirela Răileanu, a fost înlocuită din funcţie, postul său fiind preluat de as. Luminiţa Stoica. „Cred că mîine (azi - n.r.) vom primi un răspuns şi în ceea ce priveşte postul de director de cercetare şi dezvoltare. Noi am înaintat o propunere în acest sens profesorului doctor Vlad Tica”, a declarat managerul dr. Niculescu. „Deocamdată, nu am un răspuns cert, dar voi decide în aceste zile”, a declarat, la rîndul său, prof. univ. dr. Vlad Tica, şeful Maternităţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa (SCJU), totodată şi vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România.