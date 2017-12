Prof. Violeta Ciucur nu mai vrea să conducă UMC încă 4 ani?!

Cursa pentru cea mai importantă funcție din cadrul Universității Maritime din Constanța (UMC) a intrat în linie dreaptă, alegerile pentru funcția de rector fiind programate pentru 11 martie. În cursă s-au înscris 3 candidați: prof. univ.dr. ing. Violeta Ciucur, actualul rector, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, fost rector al UMC, și conf. univ. dr. ing. Ghiorghe Bătrânca, profesor al UMC. Totuși, se pare că actualul rector, prof. Ciucur, se gândește serios la posibilitatea retragerii candidaturii cu câteva zile înainte de scrutin. ”Am regretul că am colegi care sunt nemulțumiți de conducerea actuală, cu toate că Planul Managerial cu care am câștigat în 2012 a fost respectat. Mă așteptam să am colegi care să mă felicite la sfârșit de mandat, să îmi mulțumească, în schimb am fost ținta unor atacuri mincinoase în presă”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. univ. dr. ing. Ciucur. Aceasta a adăugat că nu a luat încă decizia de a se retrage din cursa pentru conducerea UMC, însă nu exclude această posibilitate. ”Când construiești, pui suflet, așa că este greu să decid că nu vreau să mai candidez. Totuși, nu înțeleg ce își doresc colegii mei de la învățământul universitar, pentru că eu am făcut tot ce era necesar pentru acreditarea programelor de masterat, pentru atragerea studenților nigerieni, care au salvat universitatea din punct de vedere economic”, a explicat prof. Ciucur.

Până la alegerile de pe 11 martie de la UMC, Universitatea ”Ovidius” din Constanța se pregătește să-și desemneze președintele și vicepreședintele Senatului, în ședința care va avea loc pe 9 martie.