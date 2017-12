Profanatori de morminte, condamnaţi

Judecătoria Medgidia i-a condamnat la câte trei luni de închisoare cu suspendare condiţionată pe Domnel Sulică şi Andrei Alexandru Bostan, ambii de 20 ani, din Cernavodă, acuzaţi de profanare de morminte, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În plus, ei au un termen de încercare de un an, perioadă în care nu trebuie să încalce legea dacă nu vor să ajungă după gratii. Pentru cel de-al treilea complice, Romeo Nistor, de 31 ani, instanţa a dispus judecarea acestuia separat, întrucât nu s-a prezentat la înfăţişarea la care Sulică şi Bostan au recunoscut comiterea infracţiunilor şi au cerut aplicarea legii micii reforme pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepselor. Sentinţa nu este definitivă. Conform rechizitoriului, cei trei tineri s-au filmat în timp ce profanau morminte în cimitirul din Cernavodă, regizorul fiind Nistor. Scandalul care a oripilat opinia publică a izbucnit în luna septembrie 2009, după ce regizorul şi-a postat opera pe Youtube. Poliţiştii din Cernavodă au fost sesizaţi despre acest incident şi, la scurt timp, au reuşit să îi identifice pe cei trei autori. În timpul audierilor, anchetatorii au aflat că ideea le-a venit în urmă cu câţiva ani, când tinerii au fost angajaţi ca zilieri la Cimitirul Ortodox din Cernavodă. De aici şi până la a se filma în timp ce rup mai multe cruci şi mimează un act sexual a fost doar un pas. Totul s-a petrecut sub ochii critici ai regizorului, Romeo Nistor, care nu s-a sfiit să îşi încurajeze şi să coordoneze actele batjocoritoare ale celor doi prieteni. Ei au declarat resemnaţi, dar cu zâmbetul pe buze, că totul a fost doar o distracţie de moment şi că filmul a fost postat iniţial pe un site plătit şi nu ştiu cum a ajuns acesta pe Youtube.