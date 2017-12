Profesoară agresată de părinţi

Situaţia din unităţile de învăţământ româneşti pare să se fi întors cu susul în jos, cadrele didactice ajungând să se teamă de reacţia părinţilor în cazul în care dau o notă proastă elevilor. Profesorul de istorie Adriana Grozavu, din cadrul Şcolii Generale „B.P. Haşdeu”, din Constanţa, a aflat pe propria piele ce poate face un părinte nemulţumit de nota primită de copilul său. Potrivit directorului unităţii de învăţământ, prof. Mirela Florea, pe 13 decembrie, părinţii elevei Alexandra Beiu, din clasa a VI-a, s-au prezentat la şcoală pentru a discuta cu profesorul de istorie. „Părinţii considerau că fiica lor a fost nedreptăţită şi că merita o notă mai mare. S-au prezentat la şcoală şi au cerut să vorbească cu cadrul didactic. Pentru că era pauză, profesoara i-a invitat în sala de clasă pentru a lămuri situaţia”, a spus prof. Florea. Din păcate, discuţia nu a decurs aşa cum s-ar fi aşteptat cadrul didactic. Potrivit conducerii unităţii de învăţământ, părintele elevei i-ar fi spus profesoarei că o aruncă pe geam şi că o bagă sub pământ. La un moment dat, tatăl elevei a apucat-o pe profesoară de haine şi a îmbrâncit-o, moment în care Adriana Grozavu s-a lovit de unul dintre caloriferele din clasă, a mai spus directorul unităţii de învăţământ, potrivit spuselor elevilor şi profesorului agresat. Cadrul didactic a reuşit să ajungă până în cancelarie, unde a leşinat.

ELEVĂ LEŞINATĂ „Tatăl elevei şi-a recunoscut fapta imediat şi a spus că regretă că şi-a ieşit din fire. Mai grav este faptul că, la incident, au fost martori şi elevii care se aflau atunci în clasă, iar una dintre fete a leşinat, marcată de scandalul la care a asistat. Atât pentru profesoară, cât şi pentru elevă am solicitat intervenţia ambulanţei”, a spus prof. Mirela Florea. Ea a precizat că starea de sănătate a prof. Grozavu era oricum precară, în urmă cu mai mulţi ani ea suferind o intervenţie neurologică. Motivul mâniei părintelui l-a reprezentat nota cinci pe care Alexandra o obţinuse la o lucrare de control. „Profesorul de istorie a dat o lucrare la clasă în urma căreia majoritatea elevilor au luat note foarte mici. Acele note nu au fost, însă, trecute în catalog. După câteva zile a fost dată o nouă lucrare, la care eleva cu pricina a luat nota „8”, notă care a ajuns şi în catalog. Deşi nu a fost consemnat în actele oficiale, părintele nu a putut trece de acel cinci. Chiar a aşteptat să iasă colegii fetei de la ore şi a cerut lucrarea unui alt elev pentru a face o comparaţie”, a spus directorul Şcolii Generale „B.P. Haşdeu”.

PE 14 DECEMBRIE, PROF. GROZAVU A DEPUS O PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA TATĂLUI ALEXANDREI, PLÂNGERE PE CARE A RETRAS-O, ÎNSĂ, IERI, ACCEPTÂND SCUZELE CELUI CARE A AGRESAT-O

Directorul Florea afirmă că părinţii că nu vor mai intra în incinta unităţii de învăţământ, iar cadrul didactic va fi schimbat de la clasă. „Este măsura care ni s-a părut cea mai bună. În acest fel, profesorul nu va fi timorat când va mai pune note, iar elevul nu se va simţi prost în prezenţa cadrului didactic. Acest caz le-a dat de gândit şi altor colegi profesori care se întreabă dacă vor avea parte de acelaşi tratament în cazul în care vor pune note mici elevilor”, a mai spus prof. Mirela Florea. Profesorii din cadrul unităţii de învăţământ nu au dorit să comenteze incidentul a cărui victimă a fost colega lor. În ceea ce o priveşte pe prof. Adriana Grizavu, ea se află încă în stare de şoc.

DEMOCRAŢIE REALĂ ÎN ŞCOLI „Fiecare unitate de învăţământ are un regulament de ordine interioară, care este adus la cunoştinţa elevilor, părinţilor şi profesorilor la începutul fiecărui an şcolar. Aceşti părinţi au uitat, pentru moment, ceea ce li s-a adus la cunoştinţă şi au procedat într-un mod regretabil. Nu am mai întâlnit un asemenea caz la nivelul judeţului nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Maria Moga. Ea a precizat că, în cazul în care părinţii considerau că fata lor a fost nedreptăţită, puteau apela la mijloace paşnice pentru a-şi face dreptate, printre acestea numărându-se şi o plângere adresată ISJ. La rândul său, vicepreşedintele executiv al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, Adrian Topor, a declarat că, pentru ca astfel de incidente să fie evitate, în şcoli ar trebui să existe o democraţie reală, nu doar scriptică, cum se întâmplă în anumite cazuri. „Au fost cazuri când părinţii au reclamat abuzurile pe care copiii lor le sufereau şi apoi s-au trezit excluşi din funcţiile pe care le aveau în cadrul şcolii (de exemplu, din comitetul de părinţi). Dar, chiar dacă şi în acest caz ar fi fost vorba de demersuri repetate rămase fără ecou, părintele nu ar fi trebuit să procedeze în acest fel”, a spus Adrian Topor. El a adăugat că principalul vinovat pentru situaţia în care s-a ajuns îl constituie faptul că, în ultimii 20 de ani, „anormalul a fost considerat normal”: legile nu au fost respectate şi s-au făcut o serie de compromisuri chiar şi acolo unde legea prevedea clar care era măsura care trebuia adoptată.

Pentru tot mai mulţi elevi, şcoala nu mai este o prioritate, lucru demonstrat şi de numărul mare de absenţe înregistrate în primul semestru al anului şcolar 2011-2012: aproape un milion. La nivelul judeţului Constanţa, numai în luna octombrie au fost înregistrate peste 115.000 de absenţe, dintre care peste 48.000 au fost motivate.