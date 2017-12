Profesoară coruptă acuzată de elevi şi părinţi în faţa instanţei

Şapte liceeni ai Colegiului „Nicolae Titulescu” din Medgidia şi tatăl unui alt elev au fost audiaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa în dosarul în care fosta profesoară de economie Emilia Mărculescu este judecată pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu. Toţi martorii au declarat că fostul cadru didactic le-a cerut câte 300 de lei pentru a-i ajuta la întocmirea unui atestat de competenţă, fără de care nu ar fi fost admişi la examenul de bacalaureat. „Ne-am speriat când am auzit că am putea rata bacalaureatul. În momentul în care a văzut că nu vin cu banii, m-a întrebat „ce mai aştept”. I-am răspuns că mama mea ia salariul pe 15 şi a spus că mă aşteaptă. Mi-a comunicat mie şi altor colegi că nu trebuie să ne facem griji, că vom lua atestatul pentru că are relaţii printre profesori şi îi cunoaşte pe inspectorii care urmau să vină la examenul de la final de an”, a declarat Claudiu Adrian Gherasim, unul dintre martori. Toţi cei şapte liceeni au declarat că suma standard cerută de fosta profesoară putea fi achitată în două rate. „Am lipsit de la şcoală pentru că nu am putut să îi dau banii”, a spus una dintre elevele martore, Ana Maria Stanciu. Alte patru liceene audiate au susţinut că s-au meditat la profesoara Mărculescu, motiv pentru care la teste erau lăsate să copieze, cu caietele deschise pe bancă. Conform martorilor, profesoara a procedat în acelaşi mod cu toate generaţiile de elevi care au trecut prin colegiul din Medgidia.

BANI ÎN SCHIMBUL PROIECTULUI Şi tatăl unui elev a dat o declaraţie care a incriminat-o pe fosta profesoară a fiului său. „Am fost contactat, în august 2011, de Emilia Mărculescu, care mi-a propus să-i facă fiului meu un proiect de atestat, afirmând că fără acesta nu va putea intra în examenul de bacalaureat. Ulterior, ea m-a sunat şi mi-a spus că este gata proiectul şi mi-a cerut 300 de lei, bani pe care i-am dat în ziua respectivă, în curtea şcolii. Profesoara are o fire impulsivă, nu se putea discuta cu ea, ci doar se executa ceea ce comanda”, a afirmat tatăl elevului în faţa instanţei.

FLAGRANT Emilia Mărculescu a fost prinsă în flagrant pe 11 octombrie 2011 după ce a primit de la mama unei eleve 300 de lei, bancnotele fiind marcate cu inscripţia „MITĂ”. Banii erau ceruţi de profesoară pentru a o favoriza pe fiica acesteia în obţinerea unui certificat de competenţă profesională. În urma audierii a 36 de martori, anchetatorii au stabilit că profesoara Mărculescu condiţiona promovarea celor patru discipline pe care le preda de luarea de meditaţii cu ea. În situaţia în care elevii refuzau să se mediteze, luau note proaste. Potrivit procurorilor, profesoara avea un carneţel pe care nota banii primiţi de la elevi. Emilia Mărculescu a fost suspendată din funcţia de profesor pe parcursul anchetei şi judecăţii.