Profesor condamnat la închisoare

Profesorul care a organizat în ianuarie 2013, la Buşteni, o tabără pentru elevii olimpici, în care o fată de 13 ani a murit după ce a căzut de la etajul vilei, a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu executare, pentru ucidere din culpă, de Judecătoria Sinaia, decizia nefiind definitivă. Magistraţii Judecătoriei Sinaia l-au condamnat la un an şi jumătate de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă pe profesorul de matematică Mircea Lascu, organizatorul taberei pentru elevii olimpici în care o fată de 13 ani din Bucureşti, olimpică la matematică, a murit după ce a căzut de la etajul vilei în care era cazată, fiind găsită îngheţată lângă un zid al construcţiei. De asemenea, instanţa a dispus ca profesorul Mircea Lascu şi asociaţia acestuia, "Math Time", care a fost parte responsabilă civilmente în proces, să plătească familiei elevei 25.740 de lei despăgubiri materiale, 60.000 de lei daune morale şi 10.950 de lei cheltuieli judiciare. Părinţii elevei s-au constituit părţi civile în cadrul procesului. Totodată, magistraţii i-au interzis profesorului Mircea Lascu să mai organizeze tabere de studiu sau orice activităţi similare. Sentinţa Judecătoriei Sinaia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare. La începutul lunii ianuarie 2013, o adolescentă de 13 ani, elevă în clasa a VII-a la Şcoala nr. 56 "Jose Marti" din Bucureşti, care se afla în tabără la Buşteni, a fost găsită în apropierea zidului vilei unde era cazată, în comă profundă şi şoc hipotermic, cu o temperatură a corpului de 19,5 grade. Fata, care avea politraumatisme ca urmare a căderii de la înălţime, a fost transportată la spitalul din Sinaia. La scurt timp după ce a fost adusă la spital, eleva a făcut stop cardio-respirator, medicii reuşind să-i repornească inima după câteva ore de masaj cardiac extern. Timp de câteva ore inima fetei a bătut singură, însă adolescenta respira cu ajutorul aparatelor. Fata a murit după ce a făcut un nou stop cardio-respirator. În februarie 2013, profesorul a fost pus sub urmărire penală, el fiind acuzat de omor din culpă. Şi la Constanţa a avut loc, din păcate, un caz similar. În august 2009, doi elevi ieşeni, aflaţi în tabăra internaţională New Paradise, din Eforie Sud, sub supravegherea profesorului Elisabeta Mincior, s-au înecat. Cadrul didactic a fost cercetat sub acuzaţia de ucidere din culpă şi a primit trei ani cu suspendare, acum dosarul aflându-se în recurs la Curtea de Apel Constanţa.