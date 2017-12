Profesor constănţean răsplătit cu bursă în Spania

Meseria de dascăl nu este pentru oricine. În primul rând trebuie să-ţi placă copiii şi apoi trebuie să pui multă pasiune în ceea ce faci! Sunt două secrete care stau şi în spatele activităţii didactice a profesorului de limbă spaniolă Laura Perşoiu, care, de 14 ani, predă la Liceul Teoretic „George Călinescu”, din Constanţa.

VORBIND CA UN NATIV Cariera ei este presărată cu împliniri în plan profesional, cea mai recentă fiind obţinerea unei burse ce include cursuri de civilizaţie şi cultură spaniolă pentru formare continuă, plătite de Ministerul Culturii din Spania, care are un parteneriat cu Ministerul Culturii din România. Din cele două locuri alocate ţării noastre, unul a fost obţinut de profesorul constănţean, care a reuşit să îl impresioneze pe ataşatul cultural de la Ambasada Spaniei în România cu nivelul ridicat de cunoştinţe, dar şi graţie fluenţei cu care se exprimă în limba spaniolă. „Ataşatul mi-a spus că bursa cere nivel de cunoştinţe B1, însemnând mediu, iar eu aveam nivel C2, adică experimentat. L-am întrebat dacă acest lucru nu-mi va permite să particip la obţinerea bursei. Mi-a spus că, din contră, experienţa mă va ajuta”, a spus profesoara, înainte de a afla că a fost selectată. Ea a completat că a fost în competiţie cu alţi şase dascăli din ţară. Mai întâi, profesorii doritori au trebuit să completeze o platformă online ce aparţine Universităţii Internaţionale „Menéndez Pelayo”, din Santander, cu CV-ul şi actele de studii. De asemenea, au mai trimis şi acte care atestă formarea profesională, strânse de-a lungul practicării meseriei, către un departament al Ambasadei Spaniei. A urmat apoi un interviu telefonic cu reprezentantul Ambasadei Spaniei la Bucureşti, după care au fost anunţaţi câştigătorii.

LA PIAŢĂ, VORBIND SPANIOLĂ Prof. Perşoiu îşi aminteşte amuzată de momentul în care a primit vestea. „Era în piaţă, într-un loc absolut nepotrivit, şi se uita lumea la mine ciudat pentru că eu vorbeam în spaniolă. Reprezentantul Ambasadei m-a felicitat pentru reuşită, spunându-mi că a fost o selecţie foarte riguroasă în Spania”, a adăugat profesorul constănţean. Cu bursa primită, ea va fi plecată, între 6 şi 13 iulie, în localitatea Santander, din nordul Spaniei. Cheltuielile legate de cazare, mâncare şi accesul la cursuri, de aproximativ 2.000 de euro, sunt suportate de Ministerul Culturii din Spania. Dascălul vede această performanţă ca pe o răsplată pentru meseria practicată. „Nu mă văd făcând altceva. Am rămas la fel de dăruită pentru copiii pe care îi învăţ. Multe generaţii care au plecat din şcoală au rămas cu limba spaniolă în suflet. Mulţi au luat burse Erasmus, au plecat din ţară, şi-au întemeiat familii acolo. Încă mai ţin legătura cu ei”, a spus dascălul.

PERIPLUL PE SPANIOLĂ Ea face parte dintre dascălii care şi-au descoperit accidental pasiunea. Îşi aminteşte că intrase la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, la specializarea română - spaniolă, deşi iniţial îşi dorea limba engleză. „Un an întreg am refuzat să intru la orele de spaniolă. La un moment dat, am decis să intru la o oră de literatură spaniolă. Era ţinută de profesorul Andrei Ionescu, o somitate venită de la Bucureşti. Ne-a ţinut un curs despre literatura „Secolului de Aur“ şi am rămas fascinată de vastitatea cunoştinţelor lui. Aşa am decis că trebuie să fac ceva cu spaniola”, a declarat profesorul constănţean. Au urmat patru ani grei de studiu. Pentru perfecţionarea limbii spaniole a urmat un master la Universitatea „Pablo de Olavide”, din Sevilla, iar în prezent este înscrisă la doctorat, tot în Spania. Prof. Laura Perşoiu a mărturisit că a avut ocazia să cunoască profesori de limbă spaniolă din diverse colţuri ale lumii: „Spaniola devenise un vehicul de cultură şi de comunicare, pentru că unii erau din Africa, alţii din Australia şi toţi comunicam în spaniolă, nu în engleză, cum se obişnuia”.