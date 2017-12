Profesor de erori la Yale

În noul an universitar, generalul american Stanley McChrystal, în vârstă de 56 de ani, constrâns în iunie să demisioneze din funcţia de comandant şef al trupelor aliate în Afganistan, va susţine cursuri la prestigioasa universitate Yale din New Haven, Connecticut, pentru a-şi învăţa studenţii să înveţe din erorile sale. În programul său figurează cursuri ca “Loialitate, încredere şi schimbări”, “Mediul înconjurător mediatic” şi “Să învăţăm din propriile erori”, potrivit ziarului universităţii Yale, “Daily News”. Generalul a trecut în rezervă după ce şi-a prezentat demisia în 23 iunie, obligat de polemica declanşată de un interviu foarte critic la adresa administraţiei Obama, pe care îl acordase revistei “Rolling Stone”. În noua sa carieră universitară, el va fi coleg la Yale, în acest an, cu fostul ambasador John Negroponte şi cu fostul preşedinte al Mexicului, Ernesto Zedillo.