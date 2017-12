Profesori constănțeni de nota 2

Niciun concurs naţional destinat profesorilor fără note de 2, 3 şi 4! Aşa cum se întâmplă de câțiva ani, și de data aceasta, unele cadre didactice constănţene s-au prezentat la concursul de titularizare fără să pună mâna pe carte. Din păcate, gradul slab de pregătire a profesorilor se reflectă în rezultatele elevilor, care an de an pică pe capete examenul de Bacalaureat. Cu toate acestea, sunt şi dascăli care au studiat intens. Trei candidaţi au reușit să obțină note maxime: la disciplina arte vizuale - educaţie plastică/educaţie vizuală/arhitectură, la limba şi literatura franceză şi limba şi literatura română, pedagogie preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţă. Potrivit datelor prezentate, vineri, de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, în urma evaluării celor 737 de lucrări scrise din totalul de 740 (trei lucrări fiind anulate pentru că nu s-a respectat metodologia), 395 de candidaţi au obţinut note între 7 și 10, 222 au obţinut note între 5 și 6,99, iar 120 - note mai mici de 5. Cu alte cuvinte, numai jumătate dintre candidați au obținut notele necesare pentru a se putea titulariza, iar 83,72% au promovat, având peste 5, însă, dintre aceștia, cei cu note sub 7 nu au drept de a fi titulari, ci doar suplinitori. Unii candidați s-au arătat mulțumiți de rezultatele obținute, motiv pentru care speră să ocupe un post în mediul urban. ”Sunt profesor de matematică și am obținut nota 8,50. Sper să obțin un post în oraș, pentru a fi mai aproape de casă”, a spus o tânără profesoară.

POSTURI VACANTE Cei care au participat la concursul pentru ocuparea posturilor vacante în sesiunea 2014 și sunt nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații până sâmbătă, ora 15.00, la sediul ISJ. Rezultatele finale vor fi afişate pe 30 iulie. În județul Constanța, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice și a catedrelor vacante în învățământul din acest an au fost publicate 1.539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare, respectiv 705 în mediul urban și 834 în mediul rural. Dintre acestea, 150 sunt titularizabile, 90 în rural și 60 în urban, din care 31 în municipiul Constanța. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza, în ordinea descrescătoare a notelor, în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 31 iulie şi 1 august, potrivit ISJ. Ulterior, în perioada 4 - 5 august va fi făcută repartizarea pentru angajare pe perioadă determinată, tot în şedinţe publice organizate de centrele de concurs.

79,89% promovabilitate la nivel național

Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare (cel puţin nota 5) înregistrată la proba scrisă a concursului de titularizare este de 79,88% înainte de soluţionarea contestaţiilor, aceasta fiind sensibil egală cu cea din 2013, de 79,89%. La concurs au fost evaluate 26.173 de lucrări, 67 dintre acestea au fost anulate, astfel că numărul candidaţilor care au fost notaţi a rămas la 26.109, a precizat Ministerul Educaţiei. Dintre cei 29.109 candidaţi, 158 au obţinut nota 10, cei mai mulţi în Bucureşti, respectiv 18. Alţi 13.161 de candidaţi, adică 48,66%, au obţinut note între 7 şi 10, procent superior celui din 2013, când a fost de 47,78. De asemenea, 8.151 de candidaţi (31,22%) au obţinut note între 5 şi 7, iar 4.639 (20,12%) - note sub 5. Cea mai ridicată pondere a notelor peste 7 s-a înregistrat în judeţul Iaşi - 55,87%, iar cel mai scăzut procent a fost în judeţul Mehedinţi - 31,50%.