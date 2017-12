Profesori nebuni la catedre constănţene!

08:21:17 / 07 Martie 2014

eu

Unde sunt acesti profesori, educatori? Eu am intalnit o singura profesoara mai in varsta care nu reusea sa tina in frau o clasa de baieti, o clasa de baieti care a "ajutat"la imaginea ei de persoana mai diferita in liceu. Asta este subiect sensibil si trebuie luat totul in considerare inainte sa punem la zid profesorii. Copiii din ziua de azi nu mai sunt asa simplu de stapanit ca in alte vremuri. Trebuie luati si ei in considerare ca unul din efecte care au contribuit la aceasta situatie. Asa ca de aceasta problema trebuie sa se ocupe o echipa de inspectori, psihologi, sociologi, avocati, reprezentanti ai parintilor.