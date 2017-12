Profesori şi studenţi teologi din 20 de ţări, la „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” a găzduit, ieri, deschiderea oficială a programului intensiv Erasmus/Socrate: „Translating God(S): Intercultural Theology And Interreligious Studies”, („Traducându-L pe Dumnezeu: Teologia interculturală şi studiile interreligioase - n.r.), organizat de Facultatea de Teologie ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei”. Peste 120 de studenţi şi profesori din 20 de universităţi europene (Leiden University - Ţările de Jos, Marmara University - Turcia, Catholic University of Leuven - Belgia, Salzburg University - Austria, Georg August University of Göttingen - Germania etc.) sunt prezenţi, timp de 12 zile, la Constanţa, pentru un dialog academic pe tematică teologică interconfesională şi interreligioasă. Printre temele subadiacente ale programului se numără: Religia şi democraţia în sud-estul Europei; Religia şi naţionalismul în Balcani: continuitate şi schimbări. În cuvântul de deschidere a programului, rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Dănuţ-Tiberius Epure, a apreciat activitatea academică desfăşurată de Facultatea de Teologie, menţionând că acest program este un adevărat for de dezbatere. Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi prorectorul Universităţii, a subliniat buna convieţuire existentă între diversele credinţe din Dobrogea, precum şi importanţa unui dialog teologic interconfesional şi interreligios în cadrul programului Erasmus. „Suntem bucuroşi că putem să fim gazda unei asemenea manifestări care va aduce prestigiu universităţii noastre, Dobrogei, dar şi ţării noastre, învăţământului superior românesc şi Bisericii noastre ortodoxe”, a declarat Ierarhul Tomisului.