Profesorii ameninţă cu blocarea anului şcolar 2006-2007

Învăţămîntul românesc se află într-o situaţie dificilă, susţine liderul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa, Ioana Purcărea. Şi asta din cauza lipsei de reacţie a Guvernului care nu respectă clauzele Acordului încheiat cu sindicatele în urma grevei profesorilor de anul trecut. “Întîlnirile recente care au avut loc, la nivel naţional, între preşedinţii federaţiilor sindicale din învăţămînt şi reprezentanţii Guvernului pe problema acordului încheiat între sindicate şi Guvern au eşuat”, a declarat Ioana Purcărea. Ea a mai spus că acea creştere salarială de 16%, pe care Guvernul o acordă în acest moment, nu este satisfăcătoare. “Dacă avem în vedere promisiunile făcute în campania electorală de actuala putere, acest procent reprezintă doar o firimitură, drept care ieri a mai avut loc o întrunire între cele două părţi, soldată, de asemenea, cu un eşec”, a mai spus Purcărea. O nouă rundă de discuţii este programată pentru începutul săptămînii viitoare însă, avînd în vedere că Guvernul aplică o politică de forţă şi nu este dispus să-şi respecte promisiunile, sindicaliştii cred că se va declanşa lupta sindicală. “Pe data de 3 octombrie, în şedinţa Biroului Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), au fost analizate aceste aspecte şi s-a discutat şi despre strategia noastră pentru perioada următoare. A fost adusă în discuţie, la modul foarte serios, şi posibilitatea ca la sfîrşitul acestui an şcolar să blocăm anul prin neîncheierea situaţiei şcolare. Îi vom ruga pe toţi colegii noştri să fie solidari şi să participe la aceste iniţiative. Dacă acestui Guvern îi convine ca în fiecare an, sindicatele din învăţămînt, pe bună dreptate, să reclame în faţa opiniei publice nerespectarea legilor, a acordurilor şi a promisiunilor făcute este problema reprezentanţilor acestei instituţii. Pentru că sîntem la un pas de intrarea în UE, de la 1 ianuarie 2007 nu îi vom lăsa descoperiţi, sub nicio formă, pe colegii noştri care nu s-au bucurat, în ultima vreme, de niciun fel de ajutor din partea acestui Guvern”, a mai spus liderul SLSIP.