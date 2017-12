Profesorii care primesc atenții, excluși din învățământ!

07:19:10 / 18 Iunie 2014

profesorii

Ne-am nascut, am locuit si am absolvit 8 clase la scoala generala din Tepes Voda jud Constanta. Am fost in concediu in locurile natale. Cu uimire si durere mi-au povestit consatenii cum a fost desfiintata scoala generala si gradinita din sat si mutate la Silistea comuna unde isi are fieful primaria. Scoal generala si gradinita din Tepes Voda au dat sute de intelectuali cu istorie a unoe dascali adevarati incepind cu directorii de scoala Tataru, Radulescu si cu dna Racheru educatoarea cea mai longeviva. Cine si-a permis sa desfiinteze scoala dupa ce a fost renovata, gradinita in care au fost investiti bani, locul de joaca pentru copii care a ajuns o paragina caminul cultural care era mindria satului a ajuns o ruina.... Domnilor de la inspectoratul scolar de la Consiliul Judetea SALVATI satul TEPES VODA de Primaria comunei Silistea reprezentata de un imbagatit SOARE MIHAI care nu sestie cum a ajuns primar si a facut legea. Foarte bine ca a atars fondurile catre un sat care a fost transformat in comuna dar nu iti bate joc de satul TEPES VODA care a fost vaduvit de scoala gradinita camin cultural un sat mort...ptr viitorul copiilor. Domnule primar ati crescut in ferma nici macar in cele doua localitati stiti citi din fii satelor au ajuns doctori, farmacisti, economisti, profesori, educatori cit era de infloritor Tepesul si cum ati reusit sa-l ingenunchiati in mizerie, delasare, nepasare . Rusine sa va fie plecati din functia de primar daca ati fost ales stiti mai bine cum.....AJUTOARELE....