Profesorii complici la maltratarea gravă a unui elev, aduşi în faţa justiţiei

Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia au finalizat ancheta în cazul agresării elevului Mihai Cristian Ghiţă care, în data de 14 martie 2008, în timpul orelor de studiu, a fost bătut cu bestialitate de profesorul de sport Vasile Geamă. Dosarul a fost trimis pe rolul Judecătoriei Medgidia, profesorul Vasile Geamă fiind acuzat de loviri şi alte violenţe. Reamintim că, marţi, nemulţumit de tergiversarea dosarului pentru o perioadă aberant de lungă, Marian Ghiţă, tatăl copilului care, în urma loviturilor primite în cap de la profesorul de sport şi-a pierdut auzul, a intrat în greva foamei în faţa Parchetului din localitate. Bărbatul a fost nevoit să apeleze la această metodă extremă din disperare, întrucît nu a mai putut îndura batjocura unor instituţii ale statului român care, prin intermediul unor funcţionari, blocau în mod sfidător şi abuziv actul de justiţie. După o zi de protest sub un soare arzător, avînd lîngă el doar o sticlă cu apă, un morman de dovezi şi o fotografie a familiei sale îndurerate de intimidările agresorului şi batjocura instituţiilor statului, Marian Ghiţă a primit, în sfîrşit, o brumă de speranţă: procurorii din Medgidia au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Geamă pentru loviri şi alte violenţe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 din Codul penal. „Am interupt greva foamei pentru că procurorii au trimis dosarul în instanţă. După cîte a îndurat familia mea, mi-am pierdut atît de mult încrederea în reprezentanţii autorităţilor de stat încît, iniţial, am refuzat să plec pînă cînd reprezentanţii Parchetului nu îmi dau în scris faptul că dosarul a fost trimis către Judecătorie”, a declarat Marian Ghiţă după ce a anunţat autorităţile că renunţă la greva foamei întrucît legea a reintrat pe un făgaş firesc. Concomitent cu efectuarea noii expertize, procurorii au audiat noi martori propuşi de către părinţii băiatului agresat, martorii respectivi fiind vecini, foşti profesori şi educatori, dar şi instructori de dans, pe care partea vătămată i-a avut pînă la momentul incidentului. Toţi aceşti martori au declarat sub prestare de jurămînt că, deşi îl cunoşteau pe Cristian Ghiţă de mult timp, niciunul nu a remarcat ca băiatul să fi avut vreo problemă medicală, fiind exclus, potrivit declaraţiilor acestor martori, ca el să fi suferit de vreo formă de hipoacuzie anterior incidentului din 14 aprilie 2008. Mai mult, procurorii din Medgidia continuă cercetarea, într-un dosar separat, şi faţă de profesorii Ion Manolescu şi Mihaela Jipescu, membrii ai Consiliului profesoral al Şcolii nr. 5 Medgidia, pentru abuz în serviciu în dauna persoanei, pentru că, în loc să ia măsuri împotriva profesorului agresor, dascălii au încercat să-i intimideze pe elevii care au asistat la scenele de cruzime petrecute în sala de sport şi, cu toate că pare incredibil, le-au scăzut nota la purtare atît copilului abuzat, cît şi colegilor lui care au avut curajul să spună adevărul despre agresiunea produsă sub ochii lor.