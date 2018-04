Profesorii, înapoi în bănci pentru mai mult „verde“

Aproape 3.000 de cadre diactice, din toate județele țării, au participat la sesiuni de formare în domeniul protecției mediului, în perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018, în cadrul proiectului Let’s Get Green!. Cu sprijinul echipelor județene Let’s Do It, Romania!,cadre didactice din aproximativ 500 de școli și liceeau acumulat cunoștințe cheiedespreprotejarea mediului, combaterea risipei, colectarea separată a deșeurilor și modul de reciclare alacestora. Astfel, „Let’s Do It, Romania!” și Kaufland Romania aupus bazele celei mai mari comunități de profesori care vor contribui la o Românie curată și la realizarea celei mai ample campanii de protecția mediului, „Let’s Get Green!”.

În continuare, cele 2931 de cadre didactice au devenit la rândul lor formatori, diseminând cunoștințele dobândite către celelalte cadre didactice din școlile lor, elevi și părinți. „Toți dorim să ne putem bucura de spațiile verzi din localitățile noastre și știm ce efecte negative are poluarea asupra acestora și asupra vieții noastre, în general. La nivel de România, riscăm penalități dacă nu diminuăm aceste efecte prin proiecte eficiente și sustenabile."Let`s Get Green!",proiectul nostru de educație ecologică în școli, contribuie la formarea unei generații viitoare de adulți responsabili față de mediu. Este un proiect cheie în strategia "Let`s Do It, Romania!", pentru că nedorim să avem un impact real și pe termen lung pentru a dezvola problemele de mediu din România“, a declarat project managerul „Let’s Get Green!“, Andrei Coșuleanu.

În prezent, la nivelul fiecărei unități de învățământ participante în campania Let’s Get Green! se desfășoară sesiuni de formare pentru profesori, elevi și părinți. Acestea vor fi urmate de activități practice, precum colectarea selectivă a deșeurilor la școală și acasă, ecologizări în comunitate, amenajări de spații verzi și activități creative, cu ajutorul cărora elevii vor deveni mai responsabili față de mediu.

Pe langă premiul cel mare – o transformare a școlii câștigătoare în valoare de 15.000 de euro, în cadrul proiectului Let’s Get Green! vor mai fi acordate două premii II, în valoare de 10.000 de euro fiecare, trei premii III, în valoare de 7.500 euro fiecare și trei mențiuni, în valoare de 2.250 euro fiecare. Anunțarea școlii câștigătoare se va face la începutul lunii iunie 2018.

Detalii despre proiect precum și punctajul obținut de școli sau imagini de la activități sunt disponibile pe platforma letsgetgreen.ro.