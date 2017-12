Profesorii nu vor primi bani în plus pentru corectarea lucrărilor la simulări

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat, vineri, că, în pofida faptului că semestrul al doilea este cel mai "complicat din ultimii 25 de ani" pentru profesori din cauza numeroaselor simulări, aceştia nu vor primi bani în plus la salariu pentru corectarea lucrărilor. Întrebat într-o conferinţă de presă, vineri, la Bistriţa, dacă profesorii vor fi recompensaţi financiar pentru lucrările corectate la simulări, ministrul Remus Pricopie a spus că "nu se pune problema”. "Este cel mai complicat semestru din ultimii 25 de ani pentru profesori. Sigur, şi pentru elevi, dar pentru profesori, directori şi inspectorii şcolari este cel mai complicat an. Eu cred că trebuie să avem două lucruri diferite care, la un moment dat, se unesc între ele. Pe de-o parte este munca de zi cu zi a unui profesor, iar munca lui nu înseamnă numai ce predă, înseamnă şi ce corectează acasă, inclusiv această pregătire pentru examen. Cealaltă problemă, a bugetului Educaţiei, este una preluată de Guvernul Ponta în termeni realişti. S-a plecat de la 2,7% din PIB pentru Educaţie în 2011, în 2012 am avut aproape 3% din PIB, în 2013 a fost 3,24%. În 2014, am ajuns la 3,4%. Am avut mai multe discuţii cu premierul, cu Ministerul Finanţelor şi sperăm ca direcţia să meargă în sus, iar salariile profesorilor să crească nu ca urmare a introducerii unor simulări sau evaluări naţionale, ci ca urmare a unei politici coerente a Guvernului de a creşte salariile cadrelor didactice", a afirmat Pricopie. El a mai spus că profesorii români primesc bani pentru "examene reale". "Noi plătim examenele reale, de evaluare naţională şi Bacalaureat. În Franţa, aceste examene se desfăşoară după un regulament aprobat în 1934 şi fac parte din sarcina didactică. Anul trecut, în 2013, la Bacalaureat, am crescut bugetul pentru plata cadrelor didactice cu 10%, iar anul acesta încercăm, pentru examenele reale, să facem acelaşi lucru. Mi-e greu să spun acum procentul, dar vom vedea", a adăugat Pricopie.