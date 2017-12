Profesorii nu-şi mai pot medita propriii elevi

Faptul că fiecare an şcolar debutează cu zeci de unităţi de învăţământ fără autorizaţii sanitare de funcţionare, că elevii sunt din ce în ce mai dezamăgiţi de sistemul de învăţământ românesc sau că majoritatea profesorilor abia pot supravieţui de la o zi la alta sunt probleme care nu spun nimic reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. Altfel nu se explică de ce, în ultimii ani, proiectele legislative iniţiate de membrii Ministerului tratează doar aspecte superficiale ale Educaţiei. Un exemplu în acest sens îl constituie şi proiectul Codului de Etică pentru învăţământul preuniversitar, care a fost lansat în dezbatere publică vineri. Reglementările Codului vizează, în mod particular, persoanele care îndeplinesc funcţia de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, public sau privat, indiferent de statutul deţinut. Una dintre prevederile care îi vor afecta cel mai mult pe profesori este cea potrivit căreia aceştia nu vor mai putea medita propriii elevi, contra unor avantaje materiale. Cu alte cuvinte, profesorii nu-şi vor putea medita elevii de la clasă, chiar dacă părinţii sunt cei care doresc acest lucru. În prezent, profesorii care îşi oferă serviciile de meditator sunt contactaţi fie de părinţii elevilor pe care îi au la clasă şi care ştiu dacă respectivul cadru didactic are pregătirea necesară pentru a oferi ore suplimentare, contra cost, fie de părinţii cărora le-a fost recomandat de părinţii elevilor proprii. Dacă Codul va intra în vigoare, este de aşteptat ca multe cadre didactice să rămână şi fără acest venit suplimentar, după ce salariile le-au fost reduse cu 25%. O altă propunere care dă naştere la controverse este cea care se referă la „interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora”. Asta în condiţiile în care, în ultimii opt ani de mandat portocaliu, o bună parte din campaniile pedeliste fie s-au desfăşurat în şcoli, copiii primind, în timpul orelor de curs, diverse sacoşe cu însemnele partidului de guvernământ, fie s-au folosit de elevi, care erau implicaţi în diferite acţiuni de promovare a unui candidat portocaliu.