Profesorii primesc înapoi „ce le-a tăiat Boc“

Profesorii îşi vor primi înapoi banii luaţi de portocalii în timpul Guvernelor Boc. Premierul Victor Ponta le-a spus vineri reprezentanţilor PSD reuniţi în Atelierul pentru Educaţie că sunt două miliarde de lei în plus pentru a plăti hotărârile judecătoreşti, arătând că actuala guvernare le dă profesorilor înapoi „ce le-a tăiat Boc“. „Chestiunea cu finanţarea, şi anul viitor, şi anul acesta, este că avem două miliarde în plus pentru a plăti hotărârile judecătoreşti. E un drept corect câştigat de către profesori, ne-am asumat faptul că plătim toate hotărârile judecătoreşti, anul viitor procentul e mai mare, de 25%, în 2015 va fi şi mai mare. Dar e o încărcătură bugetară de două miliarde de lei numai pentru hotărârile judecătoreşti. Şi vă rog să spuneţi lucrul ăsta, că noi plătim de fapt acum şi foarte bine facem, dăm înapoi ce le-a tăiat Boc“, a precizat Ponta. El a vorbit şi de banii pentru programul operaţional regional necesar pentru terminarea şcolilor începute. „Şi la rectificare, acum, avem 12 milioane bani pentru completare pentru profesori. Am făcut cerere la Comisia Europeană, 350 de milioane de euro îi luăm de la alte programe, îi punem pe programul operaţional regional pentru a termina toate şcolile începute pe programul operaţional regional. Deci, dacă adunăm, aceste lucruri este important să le spunem. Nu înseamnă că rezolvăm toate problemele sau că cine ştie ce lucruri fenomenale, dar sunt importante pentru că noi punem la loc, nu tăiem absolut nimic“, a adăugat Victor Ponta. El a arătat că a înţeles că mare parte din revendicările sindicatelor din Învăţământ sunt corecte şi întemeiate. „Am înţeles şi cred că, în mare parte, revendicările sindicatelor sunt corecte şi întemeiate şi eu le-am cerut miniştrilor să aibă o atitudine cu totul şi cu totul diferită faţă de ce aveau sindicatele în 2010 - 2011. Sper că nu le e dor după acele vremuri. Sunt şi câteva lucruri pe care nu avem cum să le rezolvăm acum, dar vreau să le facem împreună“, a mai spus Ponta.