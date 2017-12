Profesorii şi elevii mircişti, premiaţi de ministrul Educaţiei

Protejarea mediului nu este doar datoria specialiştilor din domeniu. O demonstrează elevii din 40 de şcoli şi licee din Germania, Bulgaria, Croaţia, România şi Ungaria, care investighează obiective ecologice ca nişte adevăraţi jurnalişti în cadrul proiectului de mediu şi mass-media „Mediul clădeşte poduri”. Proiectul, care se desfăşoară pe o perioadă de trei ani, începând cu 1 octombrie 2009 şi până pe 30 septembrie 2012, se află sub tutela preşedinţilor ţărilor participante. Printre participanţi se numără şi 17 elevi din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, coodonaţi de profesorii Laurenţiu Diamandi şi Ion Băraru, din cadrul CNMB. „În cadrul primului an al proiectului, 17 elevi de la CNMB au cercetat, împreună cu partenerii lor germani de la liceul „Taunusgymnasium”, din Königstein, câte o temă de mediu înconjurător din Germania şi România”, a declarat prof. Laurenţiu Diamandi. Elevii mircişti s-au deplasat în mica staţiune balneară Königstein, de lângă Frankfurt am Main, unde s-au informat timp de o săptămână, în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie 2009, împreună cu partenerii lor, despre tema „Livezile ecologice, un spaţiu atât pentru om cât şi pentru lilieci“. A doua fază a primului an de proiect s-a desfăşurat în România, în Constanţa şi în Delta Dunării, unde cei 17 elevi germani din „Taunusstein” au cercetat împreună cu partenerii lor mircişti, în perioada 2 - 9 mai 2010, tema „Probleme, cerinţe şi măsuri de protecţie a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”. Profesorii şi elevii care participă la proiect vor fi premiaţi, astăzi, de ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, ceremonia urmând să aibă loc la sediul Academiei de Studii Economice.