Profesorii UMC îşi donează salariul

Profesorii universitari din cadrul Universităţii Maritime Constanta (UMC) au găsit o modalitate de a-şi ajuta colegii cu salarii mai mici să facă faţă reducerilor de 25% a veniturilor. La iniţiativa rectorului UMC, prof.univ.dr.ing. Cornel Panait, angajaţii instituţiei de învăţământ cu salarii mai mari de 3.000 de lei, vor dona o parte din salarii într-un cont de cedare benevolă a unui venit net, de acolo banii urmând să fie distribuiţi celor care au venituri sub 3.000 de lei. „În sistemul de învăţământ sunt salarii foarte mari (ale profesorilor universitari şi conferenţiarilor) şi salarii foarte mici (ale asistenţilor şi ale personalului TESA)”, a declarat prof.univ.dr.ing. Cornel Panait. Acesta a venit cu ideea donării unui procent suplimentar din salariu (între 1 şi 5%, în funcţie de treapta de salarizare) într-un cont de cedare benevolă a unui venit net, banii strânşi urmând să fie redistribuiţi către personalul cu venituri mici. „Practic, tăierea de 25% dispusă de Guvern se va aplica tuturor. Dar, pe lângă aceasta, cei cu salarii mai mari vor dona, lunar, un anumit procent din salariu într-un cont. De acolo, banii se vor îndrepta către colegii cu salarii sub 3.000 de lei, care, în acest fel, vor avea salariile reduse cu doar 1 sau 3%”, a declarat rectorul UMC. Angajaţii care au salarii sub 1.200 de lei nu vor fi afectaţi deloc de reduceri după redistribuirea banilor din contul de cedare benevolă a unui venit net. Iniţiativa rectorului UMC a fost acceptată deja de majoritatea cadrelor didactice cu salarii peste 3.000 de lei (aproximativ 70 de universitari au zis da, doar şase refuzând să participe).