Profesorii universitari, scutiţi de taxa de solidaritate

Premierul Victor Ponta a declarat că nu renunţă la aplicarea unei taxe de solidaritate pentru bugetarii cu salarii mari, dar că vor face excepţie de la aceasta profesorii universitari cu venituri lunare de peste 4.500 de lei. De asemenea, premierul i-a îndemnat pe cei care câştigă de la stat sute de milioane şi se consideră competenţi „să se ducă la companii private” dacă vor să aibă aceste salarii. „Să iei 350 de milioane de lei (vechi - n.r.) pe lună ca să fii consilier într-o societate de stat care nici nu are concurenţă, cu asta nu o să mă împac şi o să rezolv problema”, a spus Ponta. Guvernul analizează impozitarea suplimentară, cu încă 16%, a sumei din pensie sau salariu care depăşeşte 4.500 lei /lună, sistem care ar putea fi aplicat începând cu anul viitor şi numai pentru sectorul bugetar, declara, marţi, premierul Victor Ponta. El amintea că Guvernul USL intenţionează să aplice de anul viitor cote diferenţiate de impozit, în funcţie de nivelul salariilor. „În plus faţă de acest sistem fiscal, pentru cei care au venituri mari de la buget, de peste 4.500 lei pe lună, acolo poate fi vorba de o taxă de solidaritate. O taxă de 16 plus încă 16 peste ceea ce depăşeşte 1.000 de euro pe lună”, spunea Ponta. (A.J.)