Profesorii vor afla luni dacă vor primi salarii mai mari

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, sindicatele şi premierul Victor Ponta se vor întâlni luni pentru a discuta despre salarizarea din sistem, sindicatele precizând că vor cere o nouă creştere de 10 - 15 la sută, pentru ca majorarea să fie de 25 la sută până la sfârşitul anului. Ministrul Sorin Cîmpeanu a menționat că Ministerul Educaţiei nu are alte propuneri privind creşterea veniturilor angajaţilor din sistem în afară de cele legate de proiectul Legii salarizării, transmise deja Ministerului Muncii. Sindicaliştii spun că întâlnirea de luni nu ar fi trebuit să aibă loc, dar au solicitat-o pentru că Guvernul a făcut "o serie de erori". "Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc dacă lucrurile se derulau normal şi aveau loc creşteri salariale, etapizat, pentru tot sectorul bugetat. Dar prima greşeală pe care a făcut-o Guvernul a fost că a majorat indemnizaţiile demnitarilor, a urmat apoi creşterea pentru cei din Guvern, acum pentru Sănătate. Ne aşteptam ca Legea salarizării să se aplice în acelaşi timp pentru toată lumea, dar lucrurile au luat-o razna", declara, joi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu. El a amintit că, potrivit unui acord din 2014, încheiat de sindicatele din educaţie cu Guvernul, până în anul 2017, salariile ar fi trebuit să crească cu 34 la sută. "Noi nu am fost împotriva măririi salariilor din Sănătate, pentru că e corect ca medicii să aibă venituri mai mari, dar era corect ca lucrurile să fie făcute la pachet, chiar dacă procentul de creştere ar fi fost mai mic în educaţie. Nu ar fi fost nicio problemă. Vrem să îl întrebăm pe premier ce se mai întâmplă cu Legea salarizării, vrem să ştim exact de când de aplică", a spus Hancescu.

El a precizat că sindicatele, împreună cu ministrul Sorin Cîmpeanu, au formulat o serie de propuneri de modificare a proiectului Legii salarizării prezentat de Ministerul Muncii. "Majorarea prevăzută iniţial pentru educaţie era de 60 la sută. Am regândit puţin grila, mărind salariile pentru debutanţi, pentru că toată lumea se plânge că nu mai vor să lucreze în educaţie. (...) Ceea ce am propus însemna un plus de 10 la sută, adică o creştere a veniturilor din educaţie de 70 la sută în preuniversitar şi mai mult în universitar", a spus Hancescu. Liderul sindical a mai precizat că în întâlnirea de luni se va solicita găsirea unei soluţii pentru acordarea unei majorări de 10-15 la sută a salariilor din educaţie, pentru că astfel, având în vedere că dascălii au primit cinci la sută în plus în martie şi vor mai primi tot atât din septembrie, până la sfârşitul anului ar beneficia de o creştere apropiată de cea din Sănătate.