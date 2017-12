Profesorii vor călătorii gratuite în spaţiul Uniunii Europene

Ultima cerere a sindicaliştilor de la Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) i-a pus serios pe gînduri pe reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Astfel, sindicaliştii cer nici mai mult nici mai puţin decît ca profesorii, personalul didactic auxiliar şi nedidactic să beneficieze de şase călătorii pe an, dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, rutier sau naval, după caz, din care una poate fi gratuită, în spaţiul Uniunii Europene. Pentru aceasta, proiectul de lege privind statutul personalului didactic trebuie - din nou - modificat. Proiectul actual de lege prevede ca profesorii să beneficieze de o reducere cu 50%, pentru şase călătorii pe an, dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, rutier sau naval, pe liniile interne, indiferent de clasa sau rangul mijlocului de transport. Reprezentanţii profesorilor mai vor ca şi personalul didactic calificat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic sau catedra, să beneficieze de deconturi (ale cheltuielilor pe mijloacele de transport, la şi de la locul de muncă) din partea administraţiei locale. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun, profesorului ar trebui să i se deconteze contravaloarea a 7,5 litri de carburant/100 km parcurşi, dacă transportul se efectuează cu autoturismul. În forma sa actuală, proiectul de lege prevede ca personalului didactic titular din mediul rural, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic, să i se deconteze de către administraţia locală cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, la şi de la locul de muncă. Sindicaliştii au avut consultări pe marginea proiectului de lege al statutului personalului didactic în perioada 24-26 mai, la Eforie Nord, în cadrul Forumului Naţional al Educaţiei. La forum au participat peste 140 de invitaţi, reprezentanţi ai Preşedinţiei României, ai MEdCT, inspectori şcolari generali, directori de unităţi de învăţămînt, lideri naţionali şi locali ai FEN.