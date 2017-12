Profesorul Amza, audiat la toamnă în dosarul „Mită la Bac”

12:31:56 / 05 Iunie 2014

BAC-ul si facultatea

Umblati la cauza, nu la efect ! Desfiintati ponderea notei la BAC in reusita la facultate. Reveniti la examenele de admitere pentru invatamantul superior ! Este mereu vesnica si imperativa constatare, in urma a sute si sute de sondaje, in randul cadrelor didactice., dar de care nu se tine cont, intrucat multi dintre politicieni si-ar pierde obiectul muncii lor de pe la tot soiul de facutati privatizate, unde se asteapta cat de multi "studenti", de care, ulterior, profesorii universitari se plang, pentru nivelul lor scazut de cunostinte. Pai, cu un asemenea concurs de dosare, pe baza mediei de absolvire, la ce oare s-ar putea astepta !