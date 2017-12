Profesorul Astărăstoae, externat la cerere

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, totodată şi rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr.T.Popa din Iaşi, va trebui să suporte o angioplastie, intervenţie chirurgicală în timpul căreia îi va fi implantat un stent, din cauza unor probleme cardiace mai vechi. El a declarat că din cauza problemelor grave pe care le are cu inima, medicii i-au recomandat să suporte intervenţia, însă a preferat să se externeze deşi aceştia i-au interzis să părăsească spitalul. „Potrivit drepturilor pacientului, am dreptul să cer externarea din spital, ceea ce am făcut sub semnătură”, a explicat profesorul. Acesta a fost internat în spital pe fondul unor probleme cardiace mai vechi, care s-au acutizat atunci când i s-a adus la cunoştinţă că el şi fiica sa, Daniela, sunt învinuiţi într-un dosar de corupţie privind implementarea unei platforme electronice la UMF cu fonduri europene. Cererea de externare, susţine acesta, a fost făcută pentru a-şi demonstra nevinovăţia sa şi a fiicei sale în faţa celor care l-au învinuit de abuz în serviciu, tentativă la fals în înscrisuri şi conflict de interese în cazul dosarului instrumentat de DNA privind trucarea unei licitaţii pentru eLearning cu fonduri europene în valoare de peste 6,4 milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. „Dana nu a fost inclusă în proiect. Până acum am ţinut-o departe de UMF, ca dracul de tămâie, tocmai pentru a nu apărea acuzaţii de nepotism sau trafic de influenţă, pentru că mi-am angajat copilul la aceeaşi instituţie la care lucrez. Nu ştiu de unde şi până unde s-a ajuns aici. Acum am înţeles că pe numele unor persoane sunt fabricate dosare care trebuie scoase atunci când acestea devin incomode. Nu ştiu de unde presa a avut acces la informaţiile DNA. În adresa primită se menţionează că informaţiile au caracter strict secret. În plus, multe din articolele publicate de mass media nu sunt adevărate dar se citează surse din rândul anchetatorilor”, a explicat prof. dr. Vasile Astărăstoae, care a mai adăugat că dosarul în care este anchetat l-a determinat să candideze pentru o nouă funcţie de rector al UMF Iaşi, deşi acesta îşi exprimase în cursul acestei veri dorinţa de a ajunge senator în urma alegerilor din 2012. Profesorul, alături de academicianul Radu Miron, au primit vineri seară distincţia de „Cetăţean de onoare” ai Iaşiului.