Judeţul Constanţa se poate lăuda că are profesori de calitate, în ciuda piedicilor puse de actualii guvernanţi. Miercuri seară a avut loc, la Sala Unirii a Palatului Parlamentului din Bucureşti, Gala Premiilor în Educaţie, organizată de Fundaţia „Dinu Patriciu”. În cadrul Galei, învăţământul constănţean a fost reprezentat de trei cadre didactice. Printre acestea se numără şi lect. univ. dr. Denis Ibadula, din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” Constanţa, care a câştigat premiul Profesorul universitar al anului. „Este o recunoaştere a faptului că drumul pe care am pornit este unul bun. O recunoaştere a faptului că profesorul care îmbină timpul petrecut cu studenţii cu timpul dedicat cercetării ştiinţifice este un profesor bun”, a declarat lect. univ. dr. Denis Ibadula. Ea povesteşte că şi-a început activitatea ca profesor universitar în acelaşi an în care a terminat studiile, mai exact în 1997. „Am fost mereu prima. Şcoala generală am absolvit-o cu media 10. Şi la liceu am fost printre primii, iar facultatea şi masterul le-am absolvit ca şefă de promoţie. Imediat ce mi-am terminat studiile, mi s-a oferit un post în cadrul universităţii, deci pot spune că nu am părăsit niciodată şcoala”, povesteşte lect. univ. dr. Denis Ibadula. Gala premiilor în Educaţie, eveniment organizat anual de Fundaţia „Dinu Patriciu” se află la cea de-a treia ediţie. Nu este prima dată când învăţământul constănţean este premiat în cadrul acestei manifestări, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” numărându-se printre câştigătorii ediţiilor trecute.