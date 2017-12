Profeția a 75% dintre români - se scumpesc locuințele

Trei din patru români se așteaptă ca prețul locuințelor să crească în următorul an, ei fiind niște adevărați campioni europeni ai optimismului din acest punct de vedere, conform studiului anual International Survey - Homes and Mortgages 2017, realizat de ING. La nivel comunitar, trei din cinci persoane estimează o scumpire a caselor, în următoarele 12 luni. De asemenea, tot atâtea persoane spun că prețul este deja mare. România conduce clasamentul, cu 72% dintre proprietari estimând scumpiri, urmată de Spania (66%) și Cehia (65%); trendul e ușor de explicat prin faptul că economiile celor trei state sunt pe plus. „În timp ce prețurilor continuă să crească, consumatorii pot pica în plasa unei false senzații de securitate și pot face un efort financiar mai mare, în consecință, ca să beneficieze de un preț ceva mai favorabil. Astfel, doi din cici europeni (41%) care și-au bugetat costurile totale pentru o locuință recunosc că au depășit deja suma sau au ajuns foarte aproape de limită. În plus, 23% dintre respondenți au costuri de mentenanță mult mai mari decât anticipaseră. Iar nu mai puțin de 20% dintre participanții la studiu recunosc că au dificultăți la plata chiriei sau a ratei creditului ipotecar“, notează cei de la ING. În consecință, mulți europeni riscă să rămână fără venituri disponibile pentru alte cheltuieli sau economii. Tendința este confirmată și de un alt raport al ING (Savings 2017), din ianuarie, care arăta că 29% dintre europeni n-au niciun fel de economii; iar dintre cei 71% care spuneau că au bani puși la saltea, mai bine de o treime nu sărea de echivalentul a trei salarii. Cu alte cuvinte, dacă (re)vine vreo criză, ne-am scos.