Profit Facebook impresionant

Profitul net al Facebook a avansat cu 58%, la 217 milioane de dolari, semn că publicitatea pe dispozitive mobile generează afaceri tot mai mari pentru cea mai mare reţea de socializare. Vânzările Facebook în primul trimestru au crescut cu 38%, la 1,46 miliarde de dolari, depăşind estimările analiştilor. Media estimărilor analiştilor indică venituri de 1,44 miliarde de dolari pentru companie, în primele trei luni ale anului. Platforma pentru publicitate pe smartphone-uri şi tablete a devenit o prioritate a Facebook în ultimul an, după evoluţia modestă a acţiunilor companiei în vara anului trecut. Titlurile s-au depreciat cu peste 50% de la listarea la bursa de la New York, în luna mai a anului trecut, până în septembrie, din cauza temerilor investitorilor privind capacitatea companiei de a genera venituri din publicitatea pe dispozitive mobile. Acţiunile Facebook au atins minimul în luna septembrie, la 17,7 dolari, revenind ulterior pe un trend ascendent, odată cu îmbunătăţirea perspectivelor privind veniturile obţinute din spoturi publicitate afişate pe smartphone-uri şi tablete.

Miercuri, Facebook a închis în scădere cu 1,2% pe bursa de la New York, la 27,43 dolari, cu 28% sub nivelul de aproximativ 38 de dolari obţinut în oferta publică iniţială derulată cu un an în urmă. În primul trimestru al acestui an, platformele mobile au generat aproximativ 30% din veniturile din advertising ale Facebook, faţă de 23% în perioada corespunzătoare a anului trecut. Cheltuielile operaţionale ale companiei au urcat în acelaşi interval cu 60%, la 1,09 miliarde de dolari, în urma creşterii numărului de angajaţi şi investiţiilor în computere şi software. Numărul utilizatorilor Facebook a crescut cu 23% în ultimele 12 luni, la 1,11 miliarde, dintre care 68% sau 751 milioane accesează serviciile reţelei de pe dispozitive mobile, cu 54% mai mulţi decât la începutul anului trecut.