Eximbank a obţinut anul trecut un profit net de 134 milioane lei, în condiţiile unei creşteri cu 80% a expunerii totale, la 1,5 miliarde lei, şi a unor active de 3,4 miliarde lei, în urcare cu 16%, a declarat, ieri, preşedintele băncii, Ionuţ Costea. Angajamentele totale în numele şi contul statului s-au ridicat anul trecut la 780 milioane lei, de peste trei ori mai mari faţă de 2008, iar valoarea garanţiilor emise a fost de 520 milioane lei. În acelaşi timp, expunerile în nume şi cont propriu au crescut cu 26%, la 760 milioane lei, din care scrisorile de garanţie bancară au reprezentat 275 milioane lei. Costea a arătat că prin produsele şi serviciile oferite, Eximbank a susţinut exporturi de peste un miliard de lei, cu 129% mai mult decât în 2008. „Unul dintre principalii factori de creştere a profitabilităţii a fost reducerea cheltuielilor cu 10% faţă de ce s-a bugetat, prin tăieri de sume de la protocol şi investiţii. Am schimbat conceptul de vânzări şi relaţii cu clienţii şi am introdus managerul de relaţie care preia un client de la început până la sfârşit. Am îmbunătăţit procedurile şi timpii de acordare, am avut o abordare proactivă şi am mers după clienţii buni, dar fără a creşte forţa de vânzare şi cheltuielile”, a spus Costea. Potrivit vicepreşedintelui Eximbank, Paul Ichim, printre cele mai mari garanţii acordate de bancă se numără contractul între Grup Servicii Petroliere şi Gazprom, unde garanţiile însumează peste 70 de milioane dolari şi o investiţie de mediu a unui complex energetic, unde garanţia se ridică la aproape 50 de milioane euro. Anul trecut, jumătate din finanţări au fost direcţionate către IMM-uri, faţă de 37% în 2008. Banca avea un portofoliu în decembrie 2009 de aproape 1.500 de clienţi. EximBank are 11 unităţi teritoriale în Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova, Timişoara, Buzău, Oradea, Deva şi Alba Iulia.