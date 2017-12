Profit mai mic pentru bănci

Guvernul estimează că băncile cu profit vor cumula câştiguri de maxim două miliarde lei în acest an, uşor mai mici decât în 2009, iar veniturile obţinute la buget din impozitul pe profitul instituţiilor vor însuma numai 320 milioane lei, cu circa 1 miliard de lei sub valoarea din bugetul iniţial. Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an prevede că veniturile din impozitul pe profitul băncilor comerciale vor fi cu 430 milioane de lei mai mici decât estimarea de la prima rectificare bugetară, din luna august. În luna august, Guvernul anticipa că veniturile din impozitul pe profitul băncilor vor fi cu 522,5 milioane de lei mai mici decât cele din bugetul iniţial pe 2010, respectiv decât 1,27 miliarde de lei. Per total, Executivul arată în document că veniturile din impozitul pe profit sunt cu 770 milioane lei mai mici decât estimarea din luna august, în principal din cauza efectului contracţiei economice, reducerii expunerilor băncilor comerciale şi creşterii volumului creditelor neperformante. Sistemul bancar din România a înregistrat, în primele nouă luni, o pierdere de 474,5 milioane lei, dar profitul instituţiilor de credit care au avut rezultate pe plus a fost de 1,3 miliarde lei. Anul trecut, sistemul bancar a înregistrat un profit net de 815 de milioane lei, în condiţiile în care 22 de instituţii de credit au încheiat exerciţiul financiar pe plus, iar 20 de bănci au raportat pierderi, potrivit datelor centralizate de Banca Naţională a României. Băncile profitabile în 2009 au cumulat un câştig net de peste 2 miliarde de lei.