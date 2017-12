Profit-record pentru Petrom… din nou

Petrom bate iarăşi toate recordurile în materie de profit făcut în România, încheind 2013 cu un câştig de 4,82 miliarde lei, în urcare cu 22% faţă de anul precedent. Culmea, rezultatul vine în contextul scăderii cu 8% a vânzărilor. Ba mai mult, oficialii celei mai mari companii autohtone spun că se putea şi mai bine, dacă povara fiscală nu s-ar fi mărit şi dacă trendul de consum n-ar fi fost negativ. Petrom a livrat aproape 900 milioane lei la bugetul de stat, în 2013, sub formă de impozit pe profit.

SE PUTEA ŞI MAI BINE… Câştigul Petrom a crescut anul trecut cu 22%, la 4,82 miliarde lei. Este, fără doar şi poate, cel mai mare profit înregistrat vreodată de o companie din România. Interesant este că rezultatul vine pe fondul scăderii cu 8% a vânzărilor. În 2012, compania a consemnat vânzări-record de 26,268 miliarde lei şi un profit net de 3,946 miliarde lei. Anul trecut, operaţiunile din segmentul Rafinare & Marketing au reprezentat 79% din totalul vânzărilor, cele din Gaze & Energie - 16%, iar cele din Explorare & Producţie - 5%, potrivit raportului financiar publicat ieri de Petrom. „În 2013, România a înregistrat o creştere economică mai mare decât anticipasem, însă consumul a rămas scăzut, iar povara fiscală a continuat să crească. În pofida cererii scăzute din sectorul de gaze şi electricitate, a contracţiei marjelor de rafinare şi preţurilor la electricitate, Petrom a înregistrat o performanţă financiară solidă. Am crescut producţia de hidrocarburi, compensând declinul natural, şi ne-am angajat în parteneriate ce vizează deblocarea potenţialului onshore. În Marea Neagră, am continuat activităţile de explorare şi am făcut pregătirile pentru reluarea campaniei la jumătatea lui 2014“, spune directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe. În 2013, rezultatul financiar net al companiei s-a îmbunătăţit, pierderile fiind de 259 milioane lei, de 3,3 ori sub cele din 2012 (836 milioane lei), care au fost influenţate de elementele speciale (dobânzi de întârziere pretinse în urma controlului fiscal de fond pentru 2009 şi 2010). Profitul din activitatea curentă a crescut cu 18%, la aproape 5,7 miliarde lei, iar impozitul pe profit a fost de 875 milioane lei, uşor mai mic decât în 2012, fiind influenţat pozitiv de amânarea taxelor aferente filialelor din Kazahstan.

INVESTIŢII TOT MAI MARI Investiţiile Petrom au crescut cu 8%, la 5,303 miliarde lei (de la 4,93 miliarde lei în 2012), ca urmare a lucrărilor substanţial mai mari în Explorare & Producţie. „Investiţiile au fost direcţionate către foraj, proiecte integrate de redezvoltare a zăcămintelor, lucrări de reparaţii capitale, operaţiuni de adâncime şi instalaţii de suprafaţă“, se arată în raportul companiei. Pentru anul în curs, sunt programate investiţii de peste un miliard de euro, din care 85% în producţie şi explorare. Numărul de angajaţi a scăzut anul trecut cu 9%, sau 2.031 de persoane, la 19.619, faţă de 21.650 la finalul anului trecut. Pentru 2014, OMV estimează că cererea de gaze naturale şi electricitate din România va rămâne redusă şi că marjele de rafinare şi vânzările de carburanţi vor fi în continuare sub presiune „din cauza cotaţiilor internaţionale ridicate la ţiţei, slabei revigorări economice şi măsurilor fiscale“. Ieri, după publicarea rezultatelor, acţiunile Petrom au urcat cu 1,31% la Bursa de Valori din Bucureşti.