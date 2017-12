Profitul net obţinut de BRD, în scădere

BRD - Groupe Société Générale a obţinut un profit net de 199 milioane lei (49 milioane euro) în primul trimestru, cu 5% mai mic decât cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, iar activele băncii au scăzut cu 1,4% în primele trei luni ale acestui an, potrivit datelor prezentate de bancă. „Rezultatele financiare obţinute de BRD în cursul primului trimestru al anului reflectă scăderea accentuată a activităţii economice şi reducerea puternică şi persistentă a cererii de produse şi servicii bancare, îndeosebi pe piaţa creditului”, se arată în comunicat. Astfel, venitul net bancar a ajuns la 915 milioane lei (224 milioane euro), cu 12% mai mare decât cel din primul trimestru din 2009, iar profitul brut din exploatare a înregistrat o creştere de 24% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 570 milioane lei (139 milioane euro), potrivit datelor prezentate de BRD în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate. „Economia a rămas, în primul trimestru al anului 2010, la o turaţie destul de scăzută, astfel încât performanţa noastră a fost afectată, în special din cauza cererii reduse. Cu toate acestea, am reuşit să ţinem sub control cheltuielile, iar costul net al riscului s-a stabilizat, având un avans nesemnificativ faţă de sfârşitul anului 2009”, a spus preşedintele - director general al BRD, Guy Poupet. Costul net al riscului este de 324 milioane lei, comparativ cu 201 milioane lei în primul trimestru din 2009 şi în creştere moderată faţă de sfârşitul anului 2009. În acelaşi timp, cheltuielile generale ale băncii au scăzut cu 3% faţă de cele din primul trimestru al anului 2009.