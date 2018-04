Profitul Romgaz „slăbește“ în 2018

Romgaz estimează pentru acest an un profit brut de 1,6 miliarde lei, în scădere cu 27% faţă de valoarea preliminată a indicatorului aferent lui 2017, respectiv 2,1 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli care va fi discutat în Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 martie. Veniturile vor scădea cu 8%, până la 4,5 miliarde lei, în timp ce cheltuielile vor fi mai mari cu 6% şi vor ajunge la 2,9 miliarde lei. Nivelul creanţelor restante, estimat pentru finalul lui 2018, este de 1,2 miliarde lei, iar nivelul arieratelor - zero. Totodată, compania va investi în acest an 1,6 miliarde lei, exclusiv din surse proprii, principalele proiecte de investiţii vizând compensarea declinului natural al producţiei de gaze naturale. Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale în România; statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 70% dintre acţiunile companiei.