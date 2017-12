Profituri în scădere pentru News Corp.

Gigantul media News Corporation a înregistrat, în ultimul trimestru al anului fiscal 2010-2011, un profit de 683 milioane de dolari, în scădere cu 22% comparativ cu ultimul trimestru al anului fiscal precedent. Profitul anual al companiei a fost de 2,74 miliarde de dolari, în creştere cu 7,9% comparativ cu anul fiscal precedent. Rupert Murdoch, director executiv şi preşedinte al companiei, a recunoscut că scandalul interceptărilor telefonice, care a dus la închiderea titlului britanic “The News of the World”, a creat unele dificultăţi pentru News Corp., deşi veniturile anuale ale companiei au crescut cu 11%, ajungând la nouă miliarde de dolari. Pe de altă parte, Rupert Murdoch a respins cererile unor investitori de a renunţa la poziţia de preşedinte al companiei.

Pe de altă parte, Greg Miskiw, în vârstă de 61 de ani, fost editor al tabloidului “The News of the World”, a fost reţinut de marţi, în cazul interceptărilor telefonice. Este a 12-a persoană arestată în acest scandal. Potrivit poliţiei britanice, publicaţia “The News of the World” ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch.