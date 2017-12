Prof.univ.dr. Vlad Tica, ales membru în EBCOG

Medicina constănţeană se poate mândri cu doctori apreciaţi nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional. Nu este pentru prima dată când şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, totodată vicepreşedinte al Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vlad Tica, este apreciat şi ales printre cei mai buni în mai multe foruri de specialitate. După ce, în vara anului 2010, profesorul a fost numit de către reprezentanţi ai Biroului Executiv al CMR, să reprezinte România în Comitetul Permanent al Medicilor Europeni (CMPE) – comitet ce are drept scop de a promova cele mai înalte standarde de formare medicală şi practici medicale, precum şi de a realiza o înaltă calitate în ceea ce priveşte îngrijirea sănătăţii pentru toţi pacienţii din Europa, acum calităţile sale îi sunt din nou recunoscute. Prof. univ. dr. Tica a fost ales unul dintre cei trei membri executivi ai EBCOG – European Board & College of Obstetrics and Gynaecology, alături de alţi doi colegi din Norvegia şi Grecia. El a concurat alături de sute de profesori doctori cu renume pe plan internaţional, nume consacrate în medicină. Pentru ţara noastră această recunoaştere este una extrem de valoroasă, implicit şi pentru judeţul nostru. EBCOG a început în 1996 ca o fuziune între Consiliul European de Ginecologie şi Obstetrică (EBGO) şi Colegiul European de Obstetrică şi Ginecologie (ECOG). Obiectivul este de a îmbunătăţi starea de sănătate a femeilor şi a copiilor lor, prin promovarea celor mai înalte standarde de îngrijire, în toate ţările europene. EBCOG a reunit la nivel înalt profesionişti din domeniul obstetrică-ginecologie din toate ţările membre.