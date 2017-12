Prognoza inflaţiei pentru sfîrşitul anului, în creştere cu peste 2%

Inflaţia de la sfîrşitul anului va fi, în România, probabil undeva la 6-7%, (prognoză în creştere cu cel puţin 2,2% - n.r.), dar şi ţinta din UE s-a modificat faţă de anul trecut, de la sub 2%, la 4-5%, a declarat ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. \"Cînd am stabilit ţinta de 3,8%, UE avea o ţintă de sub 2%. Acum UE prognozează o inflaţie de 4-5%, iar în România se va plasa probabil la 6-7%\", a explicat Vosganian. Prognoza de inflaţie a Băncii Naţionale a României pentru 2008 este de 6%, iar ţinta băncii centrale plasează indicele preţurilor de consum la 3,8% plus minus un punct procentual. Analiştii Institutului Naţional de Statistică, dar şi bancherii, sînt de părere că inflaţia pe luna iulie va fi de peste 9% (cel mult 9,7%), ţinînd cont de creşterea preţurilor administrate, ceea ce echivalează cu atingerea vîrfului inflaţionist din 2008 pentru ţara noastră. Reamintim că Fondul Monetar Internaţional a estimat că România va înregistra în 2008 o rată a inflaţiei de 6,5% dar, cu o politică monetară strînsă şi prudentă, nivelul acesteia va reveni în 2009, în coridorul ţintit de BNR. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a afirmat, în aprilie, că inflaţia va rămîne, cel puţin pînă la finele lui 2009, în afara ţintei băcii naţionale.