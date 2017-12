Prognoza meteo. Când scăpăm de vremea mohorâtă?

Pentru următoarele trei zile, meteorologii prognozează vreme mohorâtă, cu cer mai mult noros şi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. În ceea ce priveşte temperaturile, mercurul va urca în termometre până la maxime de 8 grade Celsius. Astăzi, vremea nu este mai prietenoasă cu noi, dimpotrivă. Cerul încărcat de nori lasă precipitaţii pe arii extinse în toate regiunile. Predomină ploile, iar în jumătatea de nord a Moldovei şi pe crestele montane aşteptăm mai ales lapoviţe şi ninsori. Izolat, în urma unor ploi ceva mai consistente, se adună peste 15 l pe mp. Pe arii restrânse vor fi condiţii de polei, iar în zonele joase în primele ore sunt condiţii de ceaţă. Vântul suflă mai alert în sud-est şi în zonele montane înalte. Norii acoperă cerul, temporar plouă, iar termometrele arată în jur de 2 grade după-amiaza, adică mercurul din termometre creşte foarte puţin faţă de orele matinale. Săptămâna viitoare debutează tot cu vreme închisă şi precipitaţii, în general slabe cantitativ, ce cad îndeosebi în regiunile vestice, nordice şi centrale peste zi, dar spre seară şi în noaptea de luni spre marţi revin tot ma insistent în regiunile sud-estice. Izolat se va forma polei, iar dimineaţa în sud-est vor fi condiţii de ceaţă. Vântul are ceva intensificări pe litoral, iar maximele se vor situa între 0 şi minus 1 grad în Moldova şi 7, 8 grade în Banat. Nici urmă de soare pe cer, mâine. Vremea se menţine închisă şi trecător mai plouă slab. După-amiaza aduce maxime în jur de 3 grade. Marţi în Dobrogea va ploua. Izolat se vor înregistra cantităţi de apă mai însemnate şi sunt condiţii de polei. Vântul suflă mai tare în Moldova şi pe crestele munţilor unde spulberă zăpada, dar are intensificări şi în Bărăgan şi în Dobrogea. Maximele vor fi între 0 grade şi 8 grade. Miercuri, cerul rămâne noros în cea mai mare parte a ţării şi peste zi mai cad precipitaţii mixte, local în jumătatea estică a ţării şi doar izolat în celelalte regiuni. Izolat mai sunt condiţii de polei, iar vântul mai suflă alert în est şi pe crestele montane. Maximele vor fi între minus 2 şi 7 grade. De joi până duminică temperaturile vor fi în jurul valorilor normale pentru această perioadă, dar vestea bună este că şansele de precipitaţii sunt destul de mici.