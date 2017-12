Prognoze europene pesimiste pentru România

Deficitul bugetar, revizuit în scădere

Comisia Europeană (CE) a revizuit în scădere prognoza privind deficitul bugetar al României în 2009, de la 7,5%, la 5,1% din PIB, potrivit datelor prezentate, ieri, de Executivul UE. Totodată, CE a revizuit puternic în scădere şi estimarea de deficit bugetar pentru anul următor, de la 7,9% din PIB, în prognoza din ianuarie, la 5,6%. \"Bugetul pe 2009 adoptat în februarie conţine mai multe măsuri de reducere a deficitului, care includ o îngheţare a recrutării de personal şi reducerea mai multor bonusuri din sectorul public, tăieri de cheltuieli cu bunurile, serviciile şi subvenţiile, limitarea creşterii pensiilor şi a inflaţiei, o creştere de 3,3% la contribuţiile sociale şi o devansare a programului de creştere a accizelor. Pe de altă parte, Guvernul are în plan o creştere substanţială a investiţiilor publice în 2009 faţă de 2008\", se arată în raportul CE. Pe de altă parte, CE estimează că datoria publică guvernamentală a României va creşte puternic în 2009, la 18,2% din PIB, de la 13,6% anul trecut, urmînd ca avansul să continue pînă la 22,7% din PIB în 2010.

Creştere economică negativă

Creşterea economică a României este strîns legată de deficitul bugetar moştenit, aşadar CE a redus estimările pentru acest indicator, anticipînd o contracţie a activităţii de 4% anul acesta, respectiv stagnare la 0% în 2010. \"Acest scenariu macroeconomic constituie baza programului de asistenţă financiară pe termen mediu acordată României de UE. Creşterea PIB-ului va deveni negativă în 2009, de aproximativ 4%. Diminuarea ratei de creştere a venitului disponibil al gospodăriilor şi condiţiile mai aspre de creditare vor reduce consumul populaţiei (la 6,3% - n.r.), în timp ce cheltuielile guvernamentale se anticipează că se vor contracta în urma unei ajustări fiscale semnificative. Contracţia puternică anticipată pentru formarea brută de capital fix va fi atenuată de majorarea investiţiilor publice, în contextul în care investiţiile finanţate de UE sînt prevăzute în bugetul actual\", se arată în Prognoza de Primăvară a Executivului UE. FMI prognozează, pe aceeaşi linie cu CE, o creştere economică negativă de 4,1% în acest an şi o creştere economică zero pentru 2010.

Prognoza de şomaj, în urcare

Prognoza de şomaj pentru România în 2009, elaborată de CE, indică o creştere de un procent, de la 7%, la 8%, potrivit datelor prezentate, ieri, de Executivul UE. În urma frînării activităţii economice, rata şomajului va creşte la circa 8% în 2009, cu o atenuare uşoară, la 7,7%, în 2010, de la minimul record de 5% înregistrat anul trecut, se arată în Prognoza Economică de Primăvară a CE. Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a declarat la 23 martie că numărul şomerilor va fi mai mare cu 200.000 - 300.000 de persoane faţă de estimarea iniţială, de 525.000 de şomeri. Rata şomajului estimată de Comisia Naţională de Prognoză pentru finele acestui an este mai optimistă decît cea propusă de CE, şi anume de 6,8%, dar totuşi în creştere cu peste două puncte procentuale faţă de 4,4% - pragul de anul trecut. Conform estimărilor Biroului Internaţional al Muncii, numărul şomerilor în acest an se va ridica la 795.000, faţă de 575.000 în anul precedent.

Salariile românilor, preconizate să crească cu 8,5%

CE a revizuit în scădere şi prognoza privind creşterea veniturilor angajaţilor din România în acest an, la 8,5%, de la estimarea de 9% din ianuarie, potrivit datelor prezentate de Executivul UE. Pentru anul viitor, CE anticipează creşterea compensaţiei financiare pe angajat în România cu 7,5%, faţă de o estimare de 8,9% în ianuarie. În 2008, veniturile angajaţilor au urcat cu 22%. Costul forţei de muncă la nivelul întregii economii va creşte în acest an cu 10,5%, faţă de 14,3% în 2008, şi la 8,1%, anul viitor. Costul real al forţei de muncă va urca însă, în acest an, doar cu 0,7%, de la 0,2% în 2008, creşterea urmînd să se dubleze în 2010, la 1,4%, se mai arată în Prognoza Economică de Primăvară a CE. La rîndul său CNP estimează că salariul mediu net va creşte în 2009 şi în 2010 la 1.328 lei şi, respectiv, 1.375 lei, comparativ cu valoarea de 1.280 lei înregistrată la finele anului trecut.