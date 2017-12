Program aglomerat pentru FC Farul

Aflată în plină reconstrucţie, FC Farul Constanţa are un program aglomerat, cu trei meciuri amicale într-o singură săptămână. Astfel, constănţenii întâlnesc sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, formaţia din Liga a III-a CS Eforie, miercuri, de la ora 11.00, se vor deplasa în fieful nou promovatei în Liga a III-a Eolica Baia, iar ultima verificare înaintea debutului Ligii a II-a este programată vineri, de la ora 17.00, tot în deplasare, în terenul Unirii Slobozia, una dintre candidatele la promovare din Seria a II-a a Ligii a III-a. Între timp, conducerea grupării de pe litoral încearcă să completeze lotul prin împrumutul unor jucători de la echipe din prima ligă. „Am vorbit cu antrenorul Marian Pană şi am ajuns la concluzia că avem nevoie de un fundaş stânga, un fundaş central şi un mijlocaş central. Suntem în discuţii cu FCM Tg. Mureş, de unde dorim să-l luăm pe George Petcuţ, un mijlocaş în vârstă de 25 de ani. În plus, aşteptăm răspunsuri din partea celor de la Pandurii Tg. Jiu şi Gaz Metan Mediaş. În meciul cu CS Eforie vom testa şi doi jucători străini, un mijlocaş camerunez în vârstă de 19 ani şi un atacant japonez de 24 de ani”, a spus preşedintele Farului, Marcel Lică.

Şi celelalte formaţii constănţene au programate jocuri amicale sâmbătă, Săgeata Năvodari urmând să se deplaseze la Călăraşi, unde va întâlni echipa gazdă Dunărea, de la ora 11.00, în timp ce Callatis Mangalia va evolua în fieful Unirii Slobozia, tot de la ora 11.00. Cele două grupări se vor întâlni miercuri, într-un meci direct, cel mai probabil la Constanţa.