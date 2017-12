Program aglomerat pentru Halep

După ce a ajuns în premieră până în faza semifinalelor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep a revenit luni în țară. Tenismena constănțeană a efectuat un control medical amănunțit la coapsa piciorului stâng, după ce s-a confruntat cu probleme la New York, fiind nevoită să solicite intervenția medicilor în timpul meciului cu Sabine Lisicki, din optimile competiției. Sportiva în vârstă de 24 de ani are în continuare un program aglomerat, care va cuprinde, pentru ultima parte a sezonului, turneele de la Guangzhou (China), în perioada 21-27 septembrie, Wuhan (China), în perioada 27 septembrie - 3 octombrie, Beijing (China), în perioada 3-11 octombrie, și Turneul Campioanelor de la Singapore, în perioada 25 octombrie - 1 noiembrie. Totuși, pentru a fi în formă maximă la Turneul Campioanelor, Halep ar putea decide să nu mai ia startul la turneul de la Beijing. De altfel, organizatorii au anunțat ieri lista numelor importante care au confirmat prezența, iar constănțeanca nu se află printre acestea, singura modalitate de a intra pe tabloul principal rămânând acordarea unui wild-card.

Halep are șanse mari să se distanțeze și mai mult de rusoaica Maria Șarapova, care a anunțat deja că nu va participa la competiția de la Wuhan, din cauza accidentării care a împiedicat-o să ia startul și la turneele de la Toronto, Cincinnati și US Open. Mai mult, este pusă sub semnul întrebării și prezența la Turneul Campioanelor de la Singapore și la finala Cupei Fed, programată pe 14-15 noimebrie, când Rusia va întâlni Cehia.