Program de granturi la „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanţa găzduieşte, astăzi, conferinţa susţinută de vicepreşedintele Universităţii Handong Global din Coreea, Youngsup Kim, în cadrul căreia este prezentat un program de granturi pentru cadre didactice universitare pentru realizarea de suporturi de curs multimedia pe diverse domenii de interes. Conferinţa are loc începând cu ora 9.00, în Sala de Consiliu a Universităţii Ovidius. Întâlnirea este organizată în cadrul programului Şcolii de Vară cu titlul „High performance computing and cloud computing for sustainable development”, care se derulează din 12 septembrie şi până pe 17 septembrie, la Universitatea „Ovidius”.