Program de împădurire pe 200 de hectare

Studiile efectuate în decursul timpului au evidenţiat faptul că judeţul Constanţa este predispus deşertificării. Încă din 2004, autorităţile locale şi cele guvernamentale au căutat soluţii pentru stoparea acestui fenomen. La nivel guvernamental s-a stabilit o serie de măsuri, au fost iniţiate o serie de programe, dar care au rămas doar pe hârtie, pentru că guvernele care s-au perindat în ultimii şase ani pe la Palatul Victoria s-au preocupat de cu totul alte probleme decât cele reale. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi la nivel judeţean. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), dar şi numeroase primării din judeţ au conştientizat efectul dezastruos al deşertificării şi au acţionat ca atare. Aşa s-au născut programele CJC privind împădurirea anumitor zone din judeţ. În primăvara acestui an, potrivit unui studiu, la nivelul judeţului Constanţa, doar 5% din teritoriu era împădurit, în condiţiile în care, la nivel naţional, media este de 25%, iar la nivel european, este de 36%. Programului de împăduriri demarat de CJC i s-au alăturat mai multe primării din judeţ care au identificat terenuri pentru proiect. De exemplu, la Hârşova, Primăria a găsit un teren de 200 de hectare unde, împreună cu CJC, va pune bazele unui proiect, poate unic la nivel naţional. “Este un proiect în valoare de cinci milioane de lei. Vom înfiinţa o pădure pe o suprafaţă de 200 de hectare în care vor fi plantaţi stejar pufos, stejar brumăriu, moşdrean, ulm turkestan, păr pădureţ, frasin, etc. Licitaţia a fost deja organizată de CJC, urmând ca, în toamnă probabil, să se înceapă plantarea”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Pe lângă acest proiect, CJC a mai demarat altele două menite să stopeze fenomenul de deşertificare. Primul proiect se referă la împădurirea zonelor din aproprierea drumurilor judeţene, care are dublu rol: să protejeze drumurile judeţene şi culturile din zonă. Cel de-al treilea program se referă la înfiinţarea unor pepiniere la nivel judeţean, care să asigure materialul necesar pentru celelalte programe de împădurire.