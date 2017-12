Program de integrare socială a copiilor din centrul „Sparta Rotterdam”

Copiii din Complexul de Servicii Comunitare (CSC) „Sparta Rotterdam” din Techirghiol îi invită la iarbă verde, de 1 Mai, pe toţi cetăţenii din localitate. Potrivit lui Olgun Seitcadil, reprezentantul Fundaţiei „Breath” România, cea care a finanţat proiectuul „Sparta Rotterdam”, evenimentul de mîine este organizat sub egida „Oamenii fac oraşul şi fiecare face parte din el”. Potrivit unui comunicat de presă al fundaţiei, mîine după-amiază, timp de trei ore, participanţii vor putea vedea un meci de fotbal, dansuri şi muzică tradiţională, vor putea gusta preparate tradiţionale la grătar, iar copiii se vor amuza în compania a doi clovni. „Programul evenimentului încearcă să cuprindă activităţi atractive pentru toţi locuitorii. În acelaşi timp, se va da startul concursului de modernizare a străzilor sub egida Fashion-up your street!”, se precizează în comunicat. Acest eveniment, împreună cu cele care vor fi organizate pînă în luna august, au scopul declarat de a întări legăturile dintre copiii din CSC „Sparta Rotterdam” şi locuitorii oraşului Techirghiol, în vederea integrării sociale a acestora în comunitatea locală.