Program de reabilitare a infrastructurii

Oraşul Techirghiol va avea principalele străzi reabilitate şi asfaltate, graţie fondurilor obţinute de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) prin Programul Operaţional Regional POR. Ieri, la sediul CJC, s-a semnat contractul de finanţare în valoare de 2,5 milioane euro în cadrul Axei prioritare 2 din POR 2007-2013, privind infrastructura rutieră. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că semnarea contractului este un semnal bun pentru comunitate. “În ultimii 30 ani nu a fost făcută nicio investiţie majoră în Techirghiol. Ceea ce se întâmplă astăzi, (n.r. - ieri) este rodul unei colaborări foarte bune între Consiliul Local Techirghiol şi CJC, fără a se ţine cont de coloratura politică”, a declarat Stan. Prezent la semnarea contractului de finanţare, deputatul constănţean Eduard Martin a declarat că starea drumurilor din Techirghiol era foarte proastă, acest proiect fiind binevenit. “Ca deputat în Colegiul 6 şi locuitor al oraşului Techirghiol cunoşteam foarte bine situaţia infrastructurii rutiere. Am încercat să susţin acest proiect în faţa conducerii CJC, dar am constatat că preşedintele Nicuşor Constantinescu era dinainte determinat în ceea ce priveşte finalizarea acestui proiect. Mă bucură că, în toată această muncă administrativă, nu a contat culoarea politică şi nu va conta niciodată, fiind vorba doar de interesul comunităţii”, a afirmat Martin. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că proiectul trebuia de mult finalizat, cu fonduri de preaderare. “Acest proiect a fost respins fără explicaţii în 2004, de Anca Boagiu. Nu am cedat în faţa ignoranţei de la Bucureşti şi, în 2007, am refăcut proiectul şi astăzi (n.r. - ieri) semnăm contractul de finanţare. S-a dovedit încă odată, dacă mai era nevoie, că regiunile, autorităţile locale şi judeţene, se mişcă mult mai bine atunci când vine vorba de a atrage banii europeni. Noi am reuşit în doar doi ani să atragem aproape 40% din fondurile alocate până în 2013, în timp ce la ministere nu s-a reuşit să se ia nici măcar 5% din fondurile europene”, a declarat Constantinescu. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Obiectivul specific îl reprezintă modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport pe străzile Ovidiu, Traian şi Dr. V. Climescu din Techirghiol, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale prin reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare. După toate aceste lucrări se va reface structura rutieră şi se va racorda cu accesele spre proprietăţi. Beneficiarii potenţiali ai rezultatelor proiectelor sunt cei peste 7.000 de locuitori ai staţiunii balneo-climaterice Techirghiol, precum şi cei peste 30.000 turişti care vizitează şi fac tratamente unice în lume în sanatoriile din Techirghiol. Staţiunea Techirghiol, una dintre cele mai vechi staţiuni balneare ale ţării, prin amplasarea ei pe malul lacului cu acelaşi nume, cu proprietăţi curative, şi într-o zonă valoroasă din punct de vedere turistic. Valorificarea superioară a produsului turistic natural oferit de staţiunea Techirghiol în condiţiile economiei de piaţă este condiţionată de ridicarea calităţii serviciilor oferite turiştilor în toate privinţele: acces, tratament şi distracţie - prin modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale existente.