Program de sterilizare forţată în Uzbekistan

Medicii din Uzbekistan sunt acuzaţi că desfăşoară un program secret de sterilizare a femeilor, după cum relatează BBC News Online, ai cărei reporteri au discutat cu mai multe femei sterilizate fără să fie informate şi fără să consimtă acest lucru. Adolat, care provine din Uzbekistan unde viaţa se centrează în jurul copiilor şi a unei familii mari, a mers la medic şi a aflat că a fost sterilizată după ce a născut-o pe fiica sa prin cezariană. „Am fost şocată. Am strigat şi am întrebat: Dar de ce? Cine a putut să facă asta? Doctorul a spus: Aceasta este legea în Uzbekistan”, a declarat femeia. Cu toate acestea, sterilizarea nu este, oficial, legalizată în Uzbekistan. Dar dovezile strânse de BBC sugerează că autorităţile au condus un program în ultimii doi ani pentru a steriliza femeile din ţară, deseori fără ştirea lor. „În fiecare an ni se prezintă un plan. Fiecărui doctor i se spune câtor femei trebuie să li se dea contraceptive; câte femei urmează să fie sterilizate”, afirmă un ginecolog din capitala Taşkent. „Există o cotă. Cota mea este de patru femei pe lună”, a adăugat acesta sub acoperirea anonimatului. Alte surse medicale sugerează că se fac presiuni puternice în special asupra medicilor din zonele rurale ale ţării, unde unii ginecologi au ordinul de a steriliza până la opt femei pe lună.

O mamă a declarat că a avut o durere suspectă şi sângerări abundente timp de mai multe luni după ce l-a născut pe fiul ei. După ce a făcut o ecografie, a descoperit că i-a fost scos uterul. „Mi-au spus: Ce-ţi mai trebuie copii? Ai deja doi”, a povestit aceasta. Potrivit unei surse din cadrul Ministerului Sănătăţii, programul de sterilizare are ca scop să controleze creşterea populaţiei în Uzbekistan, care a ajuns oficial la 28 de milioane de persoane. Primul caz de sterlizare forţată a fost raportat în 2005, de Gulbakhor Turaeva, un patolog din oraşul Andijan care a remarcat că uterele unor femei tinere şi sănătoase sunt aduse la morga la care lucra. După ce a strâns dovezi privind 200 de sterilizări forţate, urmărind femeile ale căror utere au fost îndepărtate, aceasta şi-a prezentat public descoperirile şi le-a cerut explicaţii şefilor săi. A fost concediată, iar în 2007 a fost încarcerată, fiind acuzată că a introdus ilegal în ţară literatură de opoziţie.