Program gratuit de depistare a hepatitei

Aproape două milioane de români au hepatită B sau C, dar probabil că sunt mii care nu au fost diagnosticaţi, astfel că 9.000 de persoane vor beneficia de testări gratuite în cadrul campaniei „Împotriva hepatitei alături de pacienţi”, în Bucureşti şi şase judeţe din ţară, mai puţin Constanţa. Potrivit iniţiatorilor campaniei, numărul românilor care au hepatită B sau C fără să fi fost diagnosticaţi este de ordinul miilor. În cadrul programului lansat ieri, vor fi făcute 9.000 de analize pentru depistarea hepatitei B, destinate celor care prezintă riscul să fi contactat boala. Aceştia vor putea beneficia de testare gratuită în baza unui cupon pe care îl primesc de la medicul de familie. La program participă 100 de medici de familie din Bucureşti şi 180 din cele şase judeţe incluse în campanie. Sunt vizate persoanele care au tatuaje, piercinguri şi în cazul cărora se constată probleme hepatice. De asemenea, românii care au fost operaţi sau au primit transfuzii de sânge înainte de 1992 pot cere testarea. Hepatita B se transmite prin sânge, dar şi în urma unui contact intim neprotejat cu o persoană care are hepatita B. Campania \"Împotriva hepatitei alături de pacienţi\" reprezintă un proiect-pilot de testare, realizat de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), în colaborare cu Societatea Naţională a Medicilor de Familie (SNFC) şi laboratoare private.