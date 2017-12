Program îmbunătăţit de reabilitare termică

Primăria Năvodari a primit în luna noiembrie aprobarea din partea Consiliului Local şi a Ministerului Dezvoltării pentru reabilitarea termică a 40 de blocuri. În prima etapă, administraţia locală a ales să reabiliteze blocurile de pe arterele principale, pentru care s-a şi semnat contractul de execuţie pentru 427 de apartamente, mai exact, şapte blocuri. Potrivit afirmaţiilor primarului oraşului, Nicolae Matei, primele patru blocuri, pentru care s-au şi demarat lucrările de execuţie, se află pe str. Mării, la intrarea în oraş. „Sunt patru cămine de nefamilişti care arătau îngrozitor şi din punctul de vedere al aspectului exterior, dar şi în ceea ce priveşte performanţele energetice“, a declarat Matei. El a mai spus că tot de pe str. Mării a ales blocul 54 şi alte două blocuri a câte patru scări de pe str. Nuferilor. Ca noutate pentru programul de reabilitare termică a blocurilor, la Năvodari se are în vedere şi schimbarea conductelor de alimentare cu căldură şi apă caldă în interiorul imobilului. „Asta înţelegem noi prin reabilitare termică. Nu se putea ca rezultatele să fie performante dacă nu schimbăm şi acele conducte depăşite fizic, având peste 40 sau 50 de ani“, a adăugat Matei. Edilul şef al oraşului a precizat, tot ca noutate pentru acest program că, pentru prima dată în România, administraţia locală va schimba la aceste blocuri toate ferestrele şi uşile exterioare, care vor fi înlocuite cu geamuri termopan de cea mai bună calitate şi la funcţionalitate maximă. „Proiectul este realizat în beneficiul locuitorilor, motiv pentru care locatarii acestor imobile nu vor plăti niciun leu, finanţarea fiind suportată 50% din bugetul local şi 50% de la Ministerul Dezvoltării“, a menţionat primarul. Proiectul, demarat la începutul lunii decembrie, va fi finalizat, în funcţie de condiţiile meteorologice, până la sfârşitul lunii ianuarie, urmând ca anul viitor să fie demarate lucrările pentru restul de 33 de blocuri pentru care administraţia locală a întocmit rapoartele de audit energetic şi pentru care există convenţii de cofinanţare cu Ministerul Dezvoltării. „În momentul de faţă, pe acest proiect doar factorul politic ne-ar mai putea împiedica să ducem la capăt ceea ce am început pentru ca locuitorii din Năvodari să plătească mai puţin la încălzire, dar şi pentru ca majoritatea arterelor principale să arate impecabil. În scurt timp, cele patru cămine care arătau groaznic îşi vor schimba total faţada“, a mai spus Matei. Pentru cele 427 de locuinţe, care sunt în lucru, valoarea investiţiei este de 70 miliarde de lei vechi.