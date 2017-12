Program informatic plin de erori pentru Justiţie

SPECIALIŞTII IT DAU DIN UMERI. Programul folosit de instanţele din România, ECRIS IV, implementat în noiembrie 2010, s-a dovedit a fi greoi, plin de erori şi dătător de mari bătăi de cap, atât personalului auxiliar, cât şi justiţiabililor. Situaţia este similară în toată ţara şi, cu toate memoriile trimise de preşedinţii instanţelor la Ministerul Justiţiei, nimeni nu a reacţionat. La Constanţa, sistemul ECRIS IV blochează zilnic activitatea grefierilor, iar informaticienii dau din colţ în colţ şi nu găsesc soluţii. Infochioşcurile puse la dispoziţia avocaţilor şi justiţiabililor pentru a se informa cu privire la dosarele aflate pe rol, nu mai funcţionează nici ele de la instalarea programului ECRIS IV, consecinţa fiind aglomerarea arhivelor. Sesizaţi cu privire la disfuncţionalităţile sistemului, informaticienii constănţeni dau vina pe grefiere susţinând că acestea nu-şi fac treaba cum trebuie. Acestea însă spun că nu au nicio vină şi că vinovat este programul. Puşi în faţa problemelor create de ECRIS IV, informaticienii nu au nicio explicaţie logică şi ridică neputincioşi din umeri. Consecinţele acestei nefuncţionalităţi a programului sunt suportate de justiţiabili şi avocaţi care ori nu primesc nicio informaţie ori au parte de informaţii eronate. Au fost cazuri în care unii avocaţi au ratat termenele de judecată ale proceselor în care erau implicaţi întrucât programul ECRIS IV nu a memorat dosarele respective. „Ştim cu ce probleme se confruntă personalul auxiliar, însă nu avem ce face, programul a venit de la minister. Am trimis un memoriu la Ministerul Justiţiei în care am explicat situaţia din teritoriu, mai mult nu avem ce face. Şi nu suntem un caz singular ”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cosac-Cărbune.

UN MILION ŞI JUMĂTATE DE EURO ARUNCAŢI IN VÂNT. Implementat cu mare tam-tam de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, ECRIS IV a dat rateuri încă de la început. În primul rând, cursurile plătite de Ministerul Justiţiei i-au avut drept beneficiari doar pe specialiştii IT dar nu şi pe cei care lucrează efectiv cu aplicaţia, respectiv grefierii şi arhivarii. După instruire, specialiştii IT au revenit la instanţe şi au făcut o prezentare sumară a modului de introducere a datelor în sistem şi... atât.

PROGRAM CÂRPIT. aniel Iane, unul dintre acţionarii importanţi ai firmei INDACO, cea care în anul 2001 a creat prima versiune ECRIS pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul programului olandez MATRA - SENTER - ASSER Institut, spune că ECRIS IV este o păcăleală. „S-a plecat efectiv de la ECRIS III, făcându-se doar cârpeli. Cârpeli necesare în parte datorită modificării legislaţiei, dar şi necesităţii obiective a momentului. Unde au umblat într-adevăr, au umblat rău. Este evident că nu s-au priceput. Au stricat exact ceea ce nu trebuia sa fie atins... au reconfigurat sistemul astfel încât, din punctul meu de vedere, l-au făcut nefuncţional. El se va bloca probabil din prima luna de exploatare. Nu se justifică investirea a 1,6 milioane de euro într-un program nefuncţional, greoi, prost conceput şi implementat cu o întârziere de trei ani”, a precizat Daniel Iane cu puţin timp înainte ca sistemul să fie implementat la instanţe.