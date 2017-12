Program pentru dezvoltarea rurală

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat proiectul „Înfiinţarea şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR)”, program prin care vor fi alocate, timp de aproximativ patru ani, circa 108 milioane de lei, în vederea stimulării dezvoltării zonelor rurale din România. În primul an, proiectul dispune de un buget de aproximativ 24 milioane de lei. Prin acest proiect, RNDR va asigura legătura între actorii din mediul rural românesc şi cei din UE, contribuind în acest fel la dezvoltarea eficientă, durabilă şi coordonată a întregului spaţiu rural european. Însă, lansarea acestui proiect a început cu stângul. Chiar ministrul Agriculturii, Stelian Fuia, recunoaşte că deşi reţeaua activează, nu are vizibilitatea pe site-ul Reţelei europene de profil. \"RNDR nu există pe site-ul Reţelei europene de profil. Când faci click pe România se spune că partenerul nu a fost selectat, deşi reţeaua activează. Consider că această situaţie trebuie rapid corectată\", a precizat Fuia.